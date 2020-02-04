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В українському підручнику з історії помітили мем із Кіану Рівзом: курйозне фото

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Кіану Рівз у підручнику з історії - фото 1
Кіану Рівз у підручнику з історії / gettyimages

Уважний читач знайшов Кіану Рівза на фото "Обід на хмарочосі" 1932 року, яке розміщене в підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас. Вочевидь, автори посібника переплутали мемасний колаж із оригінальним знімком.

Фото самотнього Кіану Рівза, який їсть сендвіч на лавці в парку Нью-Йорка, стало популярним мемом ще в 2010 році. Користувачі й досі активно фотошоплять знімок, додаючи до нього нових героїв або навпаки переносячи самого актора в інший контекст.

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Так сталося і зі світлиною "Обід на хмарочосі" ("Lunch atop a Skyscraper") Чарльза Клайда Еббетса, яку він відзняв 1932 року на будівництві Рокфеллерського центру в Нью-Йорку. Туди додали сумного Кіану: він розмістився біля крайнього будівельника, і саме ця фотожаба потрапила у підручник зі всесвітньої історії. Автором книжки є кандидат історичних наук і директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" Ігор Щупак. Курйоз помітив користувач Twitter під ніком "тремба":

Це фото ми знайшли на 58-й сторінці онлайн-версії підручника:

В українському підручнику з історії помітили мем із Кіану Рівзом: курйозне фото - фото 384031

А ось як виглядає оригінал фотографії "Обід на хмарочосі":

В українському підручнику з історії помітили мем із Кіану Рівзом: курйозне фото - фото 384032

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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