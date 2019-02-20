Важливо знати: лікарі назвали об'єм талії здорової людини

Фахівці розповіли, якими можуть бути максимально допустимі границі об'єму талії в чоловіків і жінок. Озбройтесь рулеткою, щоб переконатися, що вам нічого не загрожує.

Лікарі наголошують, що якщо розмір талії суттєво перевищує нормальні показники, то це може бути ознакою розвитку або наявності ожиріння, яке формується через інсулінорезистентність. У результаті, все це може стати причиною розвитку цукрового діабету другого типу.

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Крім того, не варто ігнорувати об'єми талії, адже вони можуть свідчити про ймовірність ішемічної хвороби серця.

Фахівці також додали, що чи більше ви важите, тим істотніші можуть бути скорочення такої ділянки мозку, як гіпокамп, що може збільшити ризик розвитку нейродегенеративних процесів, а також захворювання Альцгеймера.

Виміряйте свій об'єм талії

Якими ж є максимально допустимі границі об'єму талії в чоловіків і жінок?

У чоловіків охоплення талії не має перевищувати 94 сантиметрів. Усе, що більше – свідчення того, що варто задуматися над власним здоров'ям. 102 сантиметри, на думку фахівців, – показник того, що почався метаболічний синдром. Для жінок ці цифри ще скромніші: 80 сантиметрів!

Звичайно ж, це зовсім не означає, що ви повинні щодня вимірювати свою талію. Просто контролюйте свої параметри, щоб не потрібно було згодом звертатися до медичних працівників.

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