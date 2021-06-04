Василиса Фролова у білизні показала нове фото з тримісячним сином

Українська телеведуча Василиса Фролова через кілька місяців після пологів показала сина Родіона. Вона з'явилася на фото в одній білизні з малюком на руках.

Зворушлива публікація з'явилася на сторінці в Instagram знаменитості.

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На фото Фролова позує в білій спідній білизні для мам, тримаючи на руках сина. Ведуча усміхаючись, дивиться в камеру, а малюк зацікавлено дивиться на маму з відкритим ротом. Шанувальники в коментарях відзначили, що і мама, і малюк виглядають дуже щасливими на фото.

"Сама одягнена, а дитину голою тягає (с). Роздяглася спецом для таких коментаторів", – підписала пост Фролова.

Нагадаємо, 43-річна Василина Фролова вперше стала мамою у 2021 році. Після народження дитини Фролова розкрила особистість її батька. Ним виявився продюсер Дмитро Котеленець. У травні вона вперше з'явилася з ним разом на публіці на червоній доріжці.

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