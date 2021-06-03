Холостячка Злата Огневич позувала у спекотній фотосесії

Співачка Злата Огневич позувала перед фотографами у звабливому луці. Героїня другого сезону шоу Холостячка показала ефектний образ та дуже сподобалася своїм шанувальникам!

Героїня нового сезону Холостячки опублікувала в інстаграмі добірку літніх знімків.

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На фото Огневич позує в червоному топі-бандо і такого ж кольору мідіспідниці з воланами з напівпрозорої тканини. Наряд вона доповнила чорними босоніжками на високих підборах, червоним аксесуаром у волоссі, а також золотими прикрасами: підвіскою, браслетами, сережками.

Співачка похвалилася не тільки осиною талією, але і стрункими ногами. "Літо, привіт! Ти почалося для мене фантастично і якось несподівано прекрасно. Я відкрита новому, і це приємно бентежить... Дякую чудовій команді, яка відчула мій нинішній вайб і влаштувала сицилійську вечірку просто неба", – написала під фото Огневич.

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