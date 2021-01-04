Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року

Журнал Variety представив список головних кінопрем'єр 2021 року. Розповідаємо, на які стрічки цьогоріч варто очікувати. Тож запасіться попкорном і гайда вивчати, які ж фільми та мультфільми однозначно варто подивитися у 2021 році.

У рейтингу від Variety опинилися мультфільм "Раян і останній дракон", сиквел "Поїздки в Америку" з Едді Мерфі, кримінальна драма "Багато святих Ньюарка" про юність Тоні Сопрано з серіалу "Клан Сопрано", супергеройський горор "Морбіус" з Джаредом Лето у ролі живого вампіра, ювілейна картина бондіани "Не час помирати", продовження "Тихого місця".

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Також журналісти рекомендують глянути "Чорну вдову" зі Скарлетт Йоханссон, "Круеллу" з Еммою Стоун, дев'яту частину "Форсажу", Французький вісник" Веса Андерсона, новий "Загін самогубців" від Джеймса Ганна, "Дюну" Дені Вільнева з Тімоті Шаламе та Зендаєю, історичну стрічку Рідлі Скотта "Остання дуель", "Алею жаху" Гільєрмо дель Торо, а також четверту "Матрицю".

А ще глядачі побачать англомовний дебют французького режисера Лео Каракса "Аннетт" з Адамом Драйвером і Маріон Котіяр, "Макбета" Джоела Коена з Дензелом Вашингтоном і Френсіс Мак-Дорманд, байопік База Лурмана про Елвіса Преслі і "Вестсайдську історію" Стівена Спілберга.

Уже відомо, що "Дюна", "Матриця", "Загін самогубців" і "Багато святих Ньюарка" вийдуть і в традиційний кінотеатральний прокат, і на стрімінговому сервісі HBO Max. У грудні студія Warner Bros. протестувала такий формат на фільмі "Диво-жінка: 1984".

Нагадаємо, що Аналітики Центру вивчення жінок у кіно і на ТБ при Університеті штату Каліфорнія в Сан-Дієго розглянули 100 найкасовіших картин і з'ясували, що серед режисерів частка жінок склала 16%. Такий показник вищий, ніж роком раніше, коли жінки зняли 12% картин. Зауважимо, що у 2018 році частка склала 4%

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