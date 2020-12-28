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Том Хенкс зробив прогноз щодо майбутнього кінотеатрів після пандемії COVID-19
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Голлівудський актор Том Хенкс висловив припущення, що проблеми, з якими стикнулися кінотеатри по всьому світу, – тимчасові. Тож він упевнений, що незабаром усе повернеться до звичного для нас рівня. Розповідаємо, який прогноз Том Хенкс зробив щодо кінотеатрів.
Як заявив Том Хенкс під час інтерв'ю виданню Collider, кінотеатри обов'язково переживуть пандемію, а перехід на стрімінг – лише вимушений захід. Інтерв'ю проходило у рамках недавнього випуску останнього фільму Хенкса "Новини з усього світу".
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Висловлювання, мабуть, пов'язане з дискусією, що виникла на тлі масових переносів фільмів Warner Bros. на HBO Max. Не всі режисери залишилися цим задоволені.
У будь-якому випадку повинна була бути заміна кінотеатрам – це було неминуче. Чи будуть ще існувати кінотеатри? Абсолютно точно. У певному сенсі, я думаю, що коли вони відкриються, то отримають свободу вибору фільмів, які збираються показувати, – міркує Хенкс в інтерв'ю.
Також актор зазначив, що кінотеатри залишаться популярними серед франшиз на кшталт всесвіту Marvel. Всі інші фільми зі скромнішим бюджетом змушені адаптуватися під стрімінг.
Раніше заявлялося, що Warner Bros, перенесе деякі свої великі прем'єри в онлайн на HBO Max (обидві компанії входять в один холдинг): це стосується "Дюни", нової "Матриці" й інших картин. А Sony виявилися навіть частково раді подібному рішенню.
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