Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво

Мультфільми про Різдво та Новий рік – важливий атрибут зимових свят. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас найкращі анімаційні фільми для всієї родини, які подарують святковий настрій. Дивіться новорічні й різдвяні мультики усією сім'єю!

Крижане серце 2

Оригінальна назва мовою фільму: Frozen 2

Frozen 2 Жанр: сімейний, фентезі, мюзикл, пригоди, драма

сімейний, фентезі, мюзикл, пригоди, драма Країна: США

США Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

Кріс Бак, Дженніфер Лі Тривалість: 103 хв

103 хв Рік: 2019

Чому Ельза народилася з магічною силою? Відповідь – кликати її та загрожувати королівству. Разом з Анною, Крістофом, Олафом та Свеном вона вирушить у небезпечну, але неабияку подорож. У попередній частині Ельза побоювалася, що її сили надто великі для світу, а тут вона повинна сподіватися, що їх достатньо.

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Грінч

Оригінальна назва мовою фільму: The Grinch

The Grinch Жанр: різдвяний, кінокомедія

різдвяний, кінокомедія Країна: США

США Режисер: Скотт Мосьє

Скотт Мосьє Тривалість: 86 хв

86 хв Рік: 2018

Це той самий зелений та буркотливий Грінч, який ненавидить Різдво усім залишком свого маленького серця. Він ненавидить усіх мешканців Хтосьвілля, хоче позбавити їх свята та викрасти усі подарунки й прикраси. Виявляється, що у Грінча є на це причини... і не такій він вже й невиправний та злий.

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Клаус

Оригінальна назва мовою фільму: Klaus

Klaus Жанр: драма, комедія, пригоди

драма, комедія, пригоди Країна: Іспанія

Іспанія Режисер: Серхіо Паблос

Серхіо Паблос Тривалість: 97 хв

97 хв Рік: 2019

Джаспер – найгірший студент поштової академії. Покарання за це – робота на замерзлому острові над Полярним колом. Тут ворогують місцеві жителі та не обмінюються навіть словами, не кажучи вже про листи. Джаспер вже збирається здатися, коли знаходить союзника в місцевій вчительці Альві та знаходить Клауса, таємничого столяра, який живе сам у домі, повному іграшок ручної роботи. Ці малоймовірні дружні стосунки повертають Сміренсбургу сміх, створюючи нову спадщину щедрих сусідів, чарівні знання та панчохи, обережно повішені біля димоходу.

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Місія Різдвяний порятунок

Оригінальна назва мовою фільму: Arthur Christmas

Arthur Christmas Жанр: драмедія, дитячий, фільм про Різдво

драмедія, дитячий, фільм про Різдво Країна: США, Великобританія

США, Великобританія Режисер: Сара Сміт

Сара Сміт Тривалість: 97 хв

97 хв Рік: 2011

Як може Санта доставити мільярди подарунків усьому світу всього за одну ніч? З одномільйонною армією ельфів та величезним, найсучаснішим центром управління під льодом Північного полюса! То як ця неймовірна операція могла пропустити одну дитину?! Для маленького сина Санти Артура це загрожує зникненням магії Різдва. З непокірним молодим ельфом, старими санями та кількома невченими північними оленями Артур бере на себе шалену місію, щоб доставити останній подарунок!

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Різдвяна історія

Оригінальна назва мовою фільму: A Christmas Carol

A Christmas Carol Жанр: сімейний, драма, фентезі

сімейний, драма, фентезі Країна: США

США Режисер: Роберт Земекіс

Роберт Земекіс Тривалість: 99 хв

99 хв Рік: 2009

Скрудж не любить людей, не любить веселощі, не любить Різдво, а любить лише гроші та свій бізнес. Якось йому являється привид Різдва, щоб показати його минуле, теперішнє та майбутнє. Скрудж переживає наново усі моменти з його дитинства, дивується тому, як виглядає життя зараз довкола нього, та лякається імовірному майбутньому.

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Барбі та Лускунчик

Оригінальна назва мовою фільму: Barbie in the Nutcracker

Barbie in the Nutcracker Жанр: пригоди

пригоди Країна: США, Канада

США, Канада Режисер: Оуен Герлі

Оуен Герлі Тривалість: 78 хв

78 хв Рік: 2001

Напередодні Різдва Клара отримує дерев'яний пристрій для того, щоб колоти горіхи. Але опівночі відбувається магія. Лускунчик оживає. Але на жаль, коли дівчина прокидається, щоб стати свідком того, як страшний король мишей намагається вбити Лускунчика, дівчина намагається його зупинити. Раптом він накладає на неї закляття, змушуючи її зменшитися. Тепер вона повинна відправитися до Парфенії. Де вони повинні знайти єдину надію для Клари повернути її до нормального стану.

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Жах перед Різдвом

Оригінальна назва мовою фільму: The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas Жанр: фентезі, лялькова анімація

фентезі, лялькова анімація Країна: США

США Режисер: Тім Бертон

Тім Бертон Тривалість: 76 хв

76 хв Рік: 1993

Джон Скеллінгтон – принц світу Хелловіна, який населений монстрами. Він сумний та втомився від полохливих дітей. Випадково потрапивши в королівство Санта-Клауса, він вирішує викрасти його і зайняти його місце. Він збирається доставити свої страшні подарунки. Саллі, ганчіркова лялька, таємно закохана в нього, рятує його від лиха.

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Полярний експрес

Оригінальна назва мовою фільму: The Polar Express

The Polar Express Жанр: казка, комедія, пригоди

казка, комедія, пригоди Країна: США

США Режисер: Роберт Земекіс

Роберт Земекіс Тривалість: 99 хв

99 хв Рік: 2004

Це історія про одного хлопчика напередодні Різдва, який сідає у чарівний поїзд, який прямує до Північного полюса та дому Санти. Це пригода, яка слідує за хлопчиком, який їде на поїзді до Північного полюса. під час цієї поїздки він вирушає у подорож самовідкриття, яке показує йому, що диво життя ніколи не згасає для тих, хто вірить.

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Вартові легенд

Оригінальна назва мовою фільму: Rise of the Guardians

Rise of the Guardians Жанр: пригоди

пригоди Країна: США

США Режисер: Пітер Ремсі

Пітер Ремсі Тривалість: 97 хв

97 хв Рік: 2012

Це епічна та магічна пригода, яка розповідає про Санту, Великоднього Зайця, Зубну Фею, Пісочника та Джека Мороза – легендарних персонажів із невідомими раніше надзвичайними здібностями. Коли злий дух, відомий як Пітч, простягає рукавицю, щоб захопити світ, безсмертні Опікуни повинні об’єднати зусилля, щоб захистити надії, вірування та уяву усіх дітей.

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Шрек: Різдво

Оригінальна назва мовою фільму: Shrek the Halls

Shrek the Halls Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Гаррі Троусдейл

Гаррі Троусдейл Тривалість: 21 хв

21 хв Рік: 2007

Саме тоді, коли Шрек подумав, що міг би сидіти склавши руки та насолоджуватися своїм щастям до кінця життя, раптом настає Різдво! Святковий настрій охоплює всіх – до великої досади вічно сварливого людожера.

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Красуня і Чудовисько 2: Зачароване Різдво

Оригінальна назва мовою фільму: Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas

Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas Жанр: казка, мюзикл

казка, мюзикл Країна: США

США Режисер: Енді Найт

Енді Найт Тривалість: 72 хв

72 хв Рік: 1997

У цьому продовженні вже відомої історії принц Адам і принцеса Бель влаштовують грандіозний бал у своєму палаці на честь прийдешнього Різдва. Мадам Потт розповідає своєму синові Чіпу про те, як минуле Різдво мало не зіпсувалося через підступність одного лиходія.

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