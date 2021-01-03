У 2020 році жінки зняли рекордну кількість фільмів: цікаве дослідження

Ми можемо безупинно нарікати на 2020 рік, але є в ньому і щось хороше. Наприклад, торік (досі не можемо повірити, що буремний 2020-й закінчився) жінки зняли рекордну кількість фільмів. Про це свідчить дослідження науковців зі США.

Аналітики Центру вивчення жінок у кіно і на ТБ при Університеті штату Каліфорнія в Сан-Дієго розглянули 100 найкасовіших картин і з'ясували, що серед режисерів частка жінок склала 16%. Такий показник вищий, ніж роком раніше, коли жінки зняли 12% картин. Зауважимо, що у 2018 році частка склала 4%.

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У топ-100 фільмів за зборами потрапили 3 блокбастери, знятих жінками: "Мулан" Нікі Каро, "Хижі птахи: Приголомшлива історія Харлі Квінн" Кеті Янь і "Диво-жінка: 1984" Петті Дженкінс. Таких картин могло бути більше, якби пандемія не завадила релізам проєктів. У 2020-му готувалися до виходу "Чорна Вдова" Кейт Шортланд і "Вічні" Хлої Чжао, які довелося перенести на цей рік.

Серед інших професій кіноіндустрії співвідношення виглядає так: продюсери – 28% жінок, виконавчі продюсери – 21%, монтажери – 18%, сценаристи – 12%, а оператори – 3%.

Торік аналітики Центру вивчення жінок у кіно і на ТБ при Університеті штату Каліфорнія в Сан-Дієго з'ясували, що у 2019 році була рекордна кількість головних героїв-жінок у фільмах. Найчастіше жінки з'являлися у фільмах жахів (26%). За ними йдуть драми (24%), комедії (21%), бойовики (16%), фантастика (8%) і анімаційні фільми (5%).

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