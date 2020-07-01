Варення з ревеню: як приготувати смачні закрутки на зиму

Ревінь – рослина, яка заслуговує на особливу увагу, адже страви з нього не тільки смачні, а й корисні. Ми підготували для вас найкращі рецепти варення, повидла, джему та сиропу на зиму з ревеню. Смачного!

Варення з ревеню у мультиварці

Інгредієнти:​​

Ревінь (ніжки) – 1 кг

Цукор-пісок – 1 кг

Вода – 50 мл

Рецепт приготування варення з ревеню у мультиварці:

Ніжки ревеню очистити від жорсткої шкірки. Нарізати ніжки поперек на шматочки довжиною 7-8 мм. Підготовлений ревінь викласти в чашу мультиварки, влити воду і всипати цукор. Мультиварку закрити кришкою, обрати режим "Випічка", встановити температуру 100°C і час приготування – 60 хвилин. Готове варення розкласти в стерилізовані банки та закрити прокип'яченими кришками. Зберігати варення в холодильнику.

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Ревень на сковороді

Інгредієнти:​​

Очищений ревінь – 300 г

Цукор – 50 г

Лікер "Вана Таллінн" – 2 ст. л.

Ванільне морозиво – 300 г

Половинка пучка свіжого базиліку

Лайм – 1/2 шт

Світлий цукровий сироп – 30 г

Рецепт приготування ревеню на сковороді:

Очистьте ревінь і поріжте на брусочки. Розігрійте на сковороді вок трохи олії, покладіть брусочки ревеню, додайте цукор та обсмажте, постійно помішуючи. Коли цукор почне танути, влийте в сковороду лікер і трохи прогрійте. У блендері збийте базилік з цукровим сиропом, свіжовичавленим соком лайма і його цедрою. Порції ревеню розкладіть в десертні мисочки. Ложкою, попередньо опущеною в гарячу воду, сформуйте з морозива кульки та покладіть їх на ревінь. Полийте все солодким соусом з базиліку.

Джем з ревеню

Інгредієнти:​​

Апельсин – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Ревінь – 1 кг

Цукор – 900 г

Рецепт приготування джему з ревеню:

Очистьте ревінь від тонкого зовнішнього шару і наріжте його кубиком. Перекладіть шматочки ревеню в товстостінну каструлю і засипте цукром. Поставте посуд на повільний вогонь, періодично перемішуючи. Дуже скоро цукор розчиниться. Тим часом, миємо в гарячій воді цитрусові, сушимо їх та знімаємо цедру за допомогою дрібної терки. Додаємо сік. Ревінь дуже швидко почне розпадатися на волокна. Майбутній джем варимо після закипання 10 хвилин. Потім додаємо цедру і вливаємо сік. За допомогою блендера подрібнюємо все в однорідну масу. Джем кипить, булькає і починає плюватися, тобто стріляє вгору краплями. З початку кипіння пройшло близько 20 хвилин. За бажанням можна уварити джем до дуже густого стану. Але враховуйте, що в процесі витримки він й так загусне. У готовому вигляді джем із зеленого ревеню має зеленувато-жовтий колір, але через пару днів він стає трохи темнішим і по забарвленню нагадує яблучне повидло.

Повидло з ревеню з бананами

Інгредієнти:​​

Ревінь (чистої ваги) – 1,5 кг

Цукор – 1,0 кг

Банан (вага зі шкіркою) – 1,0 кг

Рецепт приготування повидла з ревеню і бананів:

Свіжозрізаний ревінь очистити, нарізати не дуже тонко, зайві волокна видалити. Викласти в каструлю (краще алюмінієву або мідну), взяти цукровий пісок і засипати поверх шматочків ревеню. Підготувати воду – 125 мл. Вилити воду на цукровий пісок для кращого розчинення. Почати варити на повільному вогні, не знімаючи пінку. Варити 5 хвилин, іноді струшуючи каструлю. Залишити до завтра. На наступний день підготувати 1 кг бананів. Нарізати кавалками по 1 см. Всипати банан в каструлю і, струшуючи її, перемішати продукт (при перемішуванні ложкою замість часточок буде просто фруктове пюре). Варити на повільному вогні до темно-медового кольору – хвилин 10. Пінку зняти тільки в останній момент для краси варення. Струснути, проварити ще 5 хвилин. Варення викласти гарячим в банки та закрити.

Варення з ревеню з полуницею

Інгредієнти:​​

Полуниця свіжа – 125 г

Ревінь – 400 г

Цукор – 500 г

Рецепт приготування варення з ревеню та полуниці:

Ревінь очистити від шкірки, порізати тонкими шматочками товщиною 1-1,5 мм. Полуницю помити, перебрати, видалити зелені хвостики. З'єднати полуницю, цукор і ревінь і залишити на 3-4 години для того, щоб з'явився сік. Після появи соку поставити каструлю на маленький вогонь і нагрівати до розчинення цукру. Далі збільшити вогонь до середнього. Довести до кипіння і готувати рівно 5 хвилин. Гаряче варення розлити в стерилізовані банки та закатати.

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Компот з ревеню

Інгредієнти:​​

Ревінь – 500 г

Цукор – 4 ст. л.

Вода – 5 ст. л.

Рецепт приготування компоту з ревеню:

Ніжки ревеню нарізати поперек на стовпчики довжиною 2-3 см і вимочувати у великій кількості води 12-18 годин. Потім укласти щільніше в банку, залити гарячим цукровим сиропом і пастеризувати компот з ревеню 15 хвилин. Якщо ніжки ревеню жорсткі, то попередньо очистьте їх від грубої шкірки, наріжте, опустіть на 1-2 хв в гарячу воду, а потім вимочуйте в холодній воді.

Чатні з ревеню

Інгредієнти:​​

Ревінь – 300 г

Яблуко – 1 шт.

Червона цибуля – 1 шт.

Сухофрукти (суміш) – 150 г

Цукор – 150-170 г

Коріандр (насіння) – 1 ч. л.

Винний оцет – 100 мл

Рецепт приготування чатні з ревеню:

Щоб приготувати чатні, подрібніть в'ялений інжир і курагу. Відміряйте необхідну кількість інших сухих інгредієнтів і об'єднайте їх в мисці. Перекладіть сухі інгредієнти в каструлю або сотейник, залийте оцтом і доведіть до кипіння на невеликому вогні. Тушкуйте суміш як мінімум 10 хвилин, періодично помішуючи. Стебла ревеню поріжте на шматочки не більше 1 см, додайте в сотейник і знову доведіть до кипіння. Зробіть найменший вогонь і варіть протягом 30 хвилин, щоб колір суміші став золотисто-коричневим. Закатайте чатні у стерильні банки, закрийте кришками та відправте в холодильник. Дайте настоятися як мінімум тиждень, перш ніж його використовувати.

Лимонад з ревеню

Інгредієнти:​​

Ревінь – 500 г

Цукор – 500 г

Вода – 1 л

Кардамон – 4 зернятка

Сік лимона – 2 середні плоди

Лимон – 1 шт для прикраси

Рецепт приготування лимонаду з ревеню:

Очищений ревінь наріжте брусочками по 2 см і покладіть в каструльку з цукром і водою. Після закипання зменште вогонь і проваріть 20 хвилин. Потім остудіть. У готовий сироп додайте ще 500 мл води та сік 2 лимонів. За бажанням додайте в лимонад ще трохи цукру. Прикрасіть лимонад нарізаними кружечками лимона.

Сироп з ревеню

Інгредієнти:​​

Ревінь – 500 г

Цукор – 500 г

Вода – 500 г

Кардамон – 4 зернятка

Рецепт приготування сиропу з ревеню:

Ревінь помийте та очистьте від шкірки. Наріжте стебла на брусочки довжиною 1,5-2 см. Перекладіть в каструльку, додайте цукор і воду. Поставте каструльку на середній вогонь. Коли вода закипить, зменште вогонь до мінімуму і варіть 20 хвилин. Готовий сироп остудіть. Сироп можна зберігати в холодильнику в закритій банці протягом місяця.

Соус з ревеню

Інгредієнти:​​

Ревінь – 300 г

Часник – 1 головка

Цукор – 2 ст. л.

Цибуля – 1 шт.

Оцет (винний, бальзамічний або яблучний) – 1 стакан

Сіль – 0.5 ч. л.

Рослинна олія для смаження

Рецепт приготування соусу з ревеню:

Цибулю чистимо, дрібно ріжемо та обсмажуємо в олії на невеликому вогні. Смажимо поки не стане прозорою. Ревінь миємо й очищаємо від верхньої шкірки. Ріжемо на шматочки, заливаємо оцтом, ставимо на плиту і накриваємо кришкою. Тушкуємо близько десяти хвилин. Після цього знімаємо з плити та охолоджуємо. Часник чистимо і нарізаємо невеликими шматочками. Зливаємо з ревеню оцет і перекладаємо його в блендер. Додаємо порізаний часник і обсмажену цибулю. Перемелюємо. Перекладаємо суміш в сковороду, додаємо сіль та цукор, прогріваємо соус на маленькому вогні. Не забуваємо помішувати. Гріємо соус до тих пір, поки сіль і цукор повністю не розчиняться.

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