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Варення з ревеню: як приготувати смачні закрутки на зиму
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Ревінь – рослина, яка заслуговує на особливу увагу, адже страви з нього не тільки смачні, а й корисні. Ми підготували для вас найкращі рецепти варення, повидла, джему та сиропу на зиму з ревеню. Смачного!
Варення з ревеню у мультиварці
Інгредієнти:
- Ревінь (ніжки) – 1 кг
- Цукор-пісок – 1 кг
- Вода – 50 мл
Рецепт приготування варення з ревеню у мультиварці:
- Ніжки ревеню очистити від жорсткої шкірки.
- Нарізати ніжки поперек на шматочки довжиною 7-8 мм.
- Підготовлений ревінь викласти в чашу мультиварки, влити воду і всипати цукор.
- Мультиварку закрити кришкою, обрати режим "Випічка", встановити температуру 100°C і час приготування – 60 хвилин.
- Готове варення розкласти в стерилізовані банки та закрити прокип'яченими кришками. Зберігати варення в холодильнику.
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Ревень на сковороді
Інгредієнти:
- Очищений ревінь – 300 г
- Цукор – 50 г
- Лікер "Вана Таллінн" – 2 ст. л.
- Ванільне морозиво – 300 г
- Половинка пучка свіжого базиліку
- Лайм – 1/2 шт
- Світлий цукровий сироп – 30 г
Рецепт приготування ревеню на сковороді:
- Очистьте ревінь і поріжте на брусочки.
- Розігрійте на сковороді вок трохи олії, покладіть брусочки ревеню, додайте цукор та обсмажте, постійно помішуючи. Коли цукор почне танути, влийте в сковороду лікер і трохи прогрійте.
- У блендері збийте базилік з цукровим сиропом, свіжовичавленим соком лайма і його цедрою.
- Порції ревеню розкладіть в десертні мисочки. Ложкою, попередньо опущеною в гарячу воду, сформуйте з морозива кульки та покладіть їх на ревінь. Полийте все солодким соусом з базиліку.
Джем з ревеню
Інгредієнти:
- Апельсин – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Ревінь – 1 кг
- Цукор – 900 г
Рецепт приготування джему з ревеню:
- Очистьте ревінь від тонкого зовнішнього шару і наріжте його кубиком.
- Перекладіть шматочки ревеню в товстостінну каструлю і засипте цукром. Поставте посуд на повільний вогонь, періодично перемішуючи. Дуже скоро цукор розчиниться.
- Тим часом, миємо в гарячій воді цитрусові, сушимо їх та знімаємо цедру за допомогою дрібної терки. Додаємо сік.
- Ревінь дуже швидко почне розпадатися на волокна. Майбутній джем варимо після закипання 10 хвилин.
- Потім додаємо цедру і вливаємо сік.
- За допомогою блендера подрібнюємо все в однорідну масу.
- Джем кипить, булькає і починає плюватися, тобто стріляє вгору краплями. З початку кипіння пройшло близько 20 хвилин. За бажанням можна уварити джем до дуже густого стану. Але враховуйте, що в процесі витримки він й так загусне.
- У готовому вигляді джем із зеленого ревеню має зеленувато-жовтий колір, але через пару днів він стає трохи темнішим і по забарвленню нагадує яблучне повидло.
Повидло з ревеню з бананами
Інгредієнти:
- Ревінь (чистої ваги) – 1,5 кг
- Цукор – 1,0 кг
- Банан (вага зі шкіркою) – 1,0 кг
Рецепт приготування повидла з ревеню і бананів:
- Свіжозрізаний ревінь очистити, нарізати не дуже тонко, зайві волокна видалити.
- Викласти в каструлю (краще алюмінієву або мідну), взяти цукровий пісок і засипати поверх шматочків ревеню.
- Підготувати воду – 125 мл. Вилити воду на цукровий пісок для кращого розчинення.
- Почати варити на повільному вогні, не знімаючи пінку. Варити 5 хвилин, іноді струшуючи каструлю. Залишити до завтра.
- На наступний день підготувати 1 кг бананів. Нарізати кавалками по 1 см.
- Всипати банан в каструлю і, струшуючи її, перемішати продукт (при перемішуванні ложкою замість часточок буде просто фруктове пюре).
- Варити на повільному вогні до темно-медового кольору – хвилин 10.
- Пінку зняти тільки в останній момент для краси варення.
- Струснути, проварити ще 5 хвилин.
- Варення викласти гарячим в банки та закрити.
Варення з ревеню з полуницею
Інгредієнти:
- Полуниця свіжа – 125 г
- Ревінь – 400 г
- Цукор – 500 г
Рецепт приготування варення з ревеню та полуниці:
- Ревінь очистити від шкірки, порізати тонкими шматочками товщиною 1-1,5 мм.
- Полуницю помити, перебрати, видалити зелені хвостики.
- З'єднати полуницю, цукор і ревінь і залишити на 3-4 години для того, щоб з'явився сік.
- Після появи соку поставити каструлю на маленький вогонь і нагрівати до розчинення цукру.
- Далі збільшити вогонь до середнього. Довести до кипіння і готувати рівно 5 хвилин.
- Гаряче варення розлити в стерилізовані банки та закатати.
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Компот з ревеню
Інгредієнти:
- Ревінь – 500 г
- Цукор – 4 ст. л.
- Вода – 5 ст. л.
Рецепт приготування компоту з ревеню:
- Ніжки ревеню нарізати поперек на стовпчики довжиною 2-3 см і вимочувати у великій кількості води 12-18 годин.
- Потім укласти щільніше в банку, залити гарячим цукровим сиропом і пастеризувати компот з ревеню 15 хвилин.
- Якщо ніжки ревеню жорсткі, то попередньо очистьте їх від грубої шкірки, наріжте, опустіть на 1-2 хв в гарячу воду, а потім вимочуйте в холодній воді.
Чатні з ревеню
Інгредієнти:
- Ревінь – 300 г
- Яблуко – 1 шт.
- Червона цибуля – 1 шт.
- Сухофрукти (суміш) – 150 г
- Цукор – 150-170 г
- Коріандр (насіння) – 1 ч. л.
- Винний оцет – 100 мл
Рецепт приготування чатні з ревеню:
- Щоб приготувати чатні, подрібніть в'ялений інжир і курагу. Відміряйте необхідну кількість інших сухих інгредієнтів і об'єднайте їх в мисці.
- Перекладіть сухі інгредієнти в каструлю або сотейник, залийте оцтом і доведіть до кипіння на невеликому вогні.
- Тушкуйте суміш як мінімум 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Стебла ревеню поріжте на шматочки не більше 1 см, додайте в сотейник і знову доведіть до кипіння.
- Зробіть найменший вогонь і варіть протягом 30 хвилин, щоб колір суміші став золотисто-коричневим.
- Закатайте чатні у стерильні банки, закрийте кришками та відправте в холодильник. Дайте настоятися як мінімум тиждень, перш ніж його використовувати.
Лимонад з ревеню
Інгредієнти:
- Ревінь – 500 г
- Цукор – 500 г
- Вода – 1 л
- Кардамон – 4 зернятка
- Сік лимона – 2 середні плоди
- Лимон – 1 шт для прикраси
Рецепт приготування лимонаду з ревеню:
- Очищений ревінь наріжте брусочками по 2 см і покладіть в каструльку з цукром і водою.
- Після закипання зменште вогонь і проваріть 20 хвилин. Потім остудіть.
- У готовий сироп додайте ще 500 мл води та сік 2 лимонів.
- За бажанням додайте в лимонад ще трохи цукру. Прикрасіть лимонад нарізаними кружечками лимона.
Сироп з ревеню
Інгредієнти:
- Ревінь – 500 г
- Цукор – 500 г
- Вода – 500 г
- Кардамон – 4 зернятка
Рецепт приготування сиропу з ревеню:
- Ревінь помийте та очистьте від шкірки. Наріжте стебла на брусочки довжиною 1,5-2 см. Перекладіть в каструльку, додайте цукор і воду.
- Поставте каструльку на середній вогонь. Коли вода закипить, зменште вогонь до мінімуму і варіть 20 хвилин.
- Готовий сироп остудіть. Сироп можна зберігати в холодильнику в закритій банці протягом місяця.
Соус з ревеню
Інгредієнти:
- Ревінь – 300 г
- Часник – 1 головка
- Цукор – 2 ст. л.
- Цибуля – 1 шт.
- Оцет (винний, бальзамічний або яблучний) – 1 стакан
- Сіль – 0.5 ч. л.
- Рослинна олія для смаження
Рецепт приготування соусу з ревеню:
- Цибулю чистимо, дрібно ріжемо та обсмажуємо в олії на невеликому вогні. Смажимо поки не стане прозорою.
- Ревінь миємо й очищаємо від верхньої шкірки. Ріжемо на шматочки, заливаємо оцтом, ставимо на плиту і накриваємо кришкою. Тушкуємо близько десяти хвилин. Після цього знімаємо з плити та охолоджуємо.
- Часник чистимо і нарізаємо невеликими шматочками.
- Зливаємо з ревеню оцет і перекладаємо його в блендер. Додаємо порізаний часник і обсмажену цибулю. Перемелюємо.
- Перекладаємо суміш в сковороду, додаємо сіль та цукор, прогріваємо соус на маленькому вогні. Не забуваємо помішувати. Гріємо соус до тих пір, поки сіль і цукор повністю не розчиняться.
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