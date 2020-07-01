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Учені розповіли, чи існує ідеальна дієта

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Учені розповіли, чи існує ідеальна дієта - фото 1

Британські науковці вирішили розібратись, чи існує ідеальна дієта, яка підійде кожному. Детальніше читайте далі.

Працівники центру ANPC при університету Мердока та з Імперського коледжу Лондона організували дослідження, щоб визначити найкращу дієту. Але виявилось, що створити ідеальну дієту, яка була б ефективною для всіх, неможливо.

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І справа не лише у кількості стилів харчування, а й у тому, що навіть одні і ті ж схеми трапези можуть викликати у різні метаболічні реакції у різних людей. Це підтвердив експеримент, у рамках якого піддослідні упродовж чотирьох днів дотримувались однакового раціону. Однак аналізи відрізнялись у кожного: комусь потрібно було витрачати на перетравлення їжі більше зусиль, аніж іншим. Взагалі було протестовано чотири різні дієти, серед яких від найбільш здорової і до найбільш схожої на фастфудну.

Ідеальної дієти не існує - фото 413293
Ідеальної дієти не існує

Окремі піддослідні були піддатливіші до певних раціонів, не зважаючи на те, чи була дієта здоровою. Річ в активності бактерій в кишківнику, яка відчутно відрізняється у кожної людини. Тому дієтологам важливо звертати увагу не лише на популярні та поширені підходи, а й на особливості кожного організму.

Ідеальної дієти не існує - фото 413294
Ідеальної дієти не існує

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Джерело: newsyou.info
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