Вантажили техніку у вагони та працювали безплатно: як завод "Пожмашина" вивезли з Прилук

Повномасштабне вторгнення російських окупантів змусило багатьох українців не просто сім'ями, а й колективами тікати у безпечніші області. Чимало важливих підприємств опинились на межі, серед них і "Пожмашина", яке виготовляло техніку для ДСНС.

Повномасштабна війна зупинила роботу величезної кількості компанії та підприємств, серед яких і критично важливі для нашої країни. Але українців неможливо зламати, тож вони готові приймати важкі рішення, щоб працювати далі задля нашої перемоги. Саме такою є історію заводу "Пожмашина", якою власник підприємства Олег Авер'янов поділився у проєкті СВОЇ на 24 каналі.

Повне інтерв'ю Авер'янова про роботу "Пожмашини", евакуацію та нове місце заводу читайте тут

"Пожмашина" – це материнська компанія, яка зосереджена на виготовлені пожежної аварійно-рятувальної техніки для ДСНС. Левова частина техніки, яку можна побачити у рятувальників, створена саме на цьому заводу. Тому від його роботи залежали людські життя та швидке реагування на атаки російських загарбників. Завод був розташований у Чернігівській області, яка серйозно постраждала від окупантів.

Коли були бойові дії на Чернігівщині, то взагалі було складно ухвалити рішення, куди їхати. Ми вантажили обладнання у вагони, поки я їздив по всьому Заходу України і дивився багато підприємств. Спершу ми вивантажували обладнання на зберігання, а потім визначилися з локацією, куди саме треба переїжджати, – ділиться Олег Авер'янов.

Врешті завод переїхав на Львівщину, де його по-дружньому прийняли, тож він продовжив розвиватись у різних напрямках машинобудування й далі.

Про перші дні повномасштабної війни

Всі були спочатку в такому шоковому стані. І ніхто не розумів, що їм робити. Я зібрав працівників, і кажу: мужики, треба працювати поки що без грошей, але нічого страшного, ми зробимо продукцію і будемо відновлювати наше виробництво, – розповідає СЕО "Пожмашини".

І це вдалось втілити в реальність. Спершу компанія перевезла весь склад працівників на Львівщину. Тоді їх було близько 100 осіб.

Сьогодні ж на підприємстві Egritech працює 150 працівників. 50% – це місцеві, львів'яни, а інші 50% – це внутрішньо переміщені особи, – додає Авер'янов.

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