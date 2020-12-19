ДРУЗІ, Пліткарка, Диво-Жінка та інші: HBO показав крутий тизер найочікуваніших прем'єр

Які прем'єри від HBO очікують на нас

На ютуб-каналі стрімінгового сервісу HBO Max з'явився тизер найочікуваніших фільмів і серіалів, які вийдуть в останні дні 2020 і у 2021 році. Якщо нічого не зміниться, то наступний рік буде надзвичайно багатий на круті прем'єри та довгоочікувані фільми й серіали!

Серед фільмів і серіалів, які нам показати у тизері, – "Диво-Жінка: 1984", документальний серіал про реперку Нікі Мінаж, другий спеціальний епізод "Ейфорії", детектив "Кобилка Істтауну" з Кейт Вінслет, перезапуск "Пліткарки", кримінальний трилер Стівена Содерберга "Без різких рухів" з Бенісіо дель Торо, Доном Чідлом і Джон Хеммом, режисерська версія "Ліги справедливості" і возз'єднання акторського складу "ДРУЗІв".

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У кінці хвилинного ролика можна побачити анонс приквелу "Гри престолів" про будинок Таргарієнів. Прем'єра серіалу "Дім Дракона" відбудеться у 2022 році. Уже відомо, що в ньому знімуться Метт Сміт, Олівія Кук і Емма Д'Арсі.

Зауважимо, що нову "Диво-Жінку" уже можна дивитися в українських кінотеатрах. Тож не проґавте можливості круто провести час з друзями!

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