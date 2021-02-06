Краще пізно, ніж ніколи: Квентін Тарантіно розкритикував фільм Джокер

Голлівудський режисер Квентін Тарантіно поділився думкою про фільм "Джокер". Свої думки про стрічку Тодда Філліпса він виклав у 3-годинному подкасті Empire.

Режисер виділив низку переваг "Джокера" (темп оповіді, ефектність історії), але у цілому залишився байдужим до фільму: на думку Тарантіно, картина Тодда Філліпса занадто нагадує "Таксиста" Мартіна Скорсезе.

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Постановник "Кримінального чтива" вважає, що зараз взагалі є своєрідна тенденція просто брати за основу культові фільми та переробляти їх на свій лад.

"У такому світі ми живемо? Береш великий фільм з 1970-х і переробляєш його, немов це артефакт поп-культури? "Таксист" у вигляді "Джокера", "Апокаліпсис сьогодні" у вигляді "До зірок", – сказав він.

Тарантіно додав, що "Джокера" немає сенсу дивитися ніде, крім кінотеатру.

Найдетальніше режисер зупинився на аналізі сцени, де Джокер (Хоакін Фенікс) приходить на ток-шоу з ведучим, якого грає Роберт Де Ніро. Попри суперечливі думки глядачів і критиків з приводу цієї сцени, Тарантіно висловився на її захист, зазначивши, що фінал тримає в напрузі та змушує "мислити як бісів божевільний".

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"Глибина полягає у тому, що це не просто захоплююче, цікаво і викликає тривогу. Режисер впливає на публіку, тому що Джокер – бісів псих. Персонаж ток-шоу Роберта Де Ніро – не кінозлодій. Він схожий на гівнюка, але не більше ніж який-небудь Девід Леттерман", – підкреслив Тарантіно.

Він додав, що персонаж Де Ніро – бісів комік, хлопець з ток-шоу. І, на його думку, він не заслуговує смерті.

"Однак поки аудиторія дивиться на Джокера, вони хочуть, щоб він убив Роберта Де Ніро. Вони хочуть, щоб він узяв пістолет, тицьнув йому в око і відрубав його чортову голову. А якби Джокер його не вбив? Ви б розсердилися. Це підривна діяльність на масовому рівні! Вони змусили глядача мислити як бісового божевільного та бажати різного [у чому зазвичай не визнаються]. І вони будуть брехати про це! Вони [глядачі] скажуть: "Ні, я не хотів такого". І це буде брехня. Ось що вони [творці фільму] зробили", – сказав Тарантіно.

Він підкреслив, що ця сцена охоплює явища на глибокому рівні та змінює атмосферу в залі для глядачів.

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