Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Краще пізно, ніж ніколи: Квентін Тарантіно розкритикував фільм Джокер

  • 24
Тарантіно не оцінив фільм Джокер - фото 1
Тарантіно не оцінив фільм Джокер / Getty Images

Голлівудський режисер Квентін Тарантіно поділився думкою про фільм "Джокер". Свої думки про стрічку Тодда Філліпса він виклав у 3-годинному подкасті Empire.

Режисер виділив низку переваг "Джокера" (темп оповіді, ефектність історії), але у цілому залишився байдужим до фільму: на думку Тарантіно, картина Тодда Філліпса занадто нагадує "Таксиста" Мартіна Скорсезе.

Це цікаво: Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії

Постановник "Кримінального чтива" вважає, що зараз взагалі є своєрідна тенденція просто брати за основу культові фільми та переробляти їх на свій лад.

"У такому світі ми живемо? Береш великий фільм з 1970-х і переробляєш його, немов це артефакт поп-культури? "Таксист" у вигляді "Джокера", "Апокаліпсис сьогодні" у вигляді "До зірок", – сказав він.

Тарантіно додав, що "Джокера" немає сенсу дивитися ніде, крім кінотеатру.

Найдетальніше режисер зупинився на аналізі сцени, де Джокер (Хоакін Фенікс) приходить на ток-шоу з ведучим, якого грає Роберт Де Ніро. Попри суперечливі думки глядачів і критиків з приводу цієї сцени, Тарантіно висловився на її захист, зазначивши, що фінал тримає в напрузі та змушує "мислити як бісів божевільний".

Якщо ви ще не бачили фільм "Джокер", то далі на вас очікують спойлери. Тож не гортайте. Ми серйозно. Попереджаємо востаннє!

"Глибина полягає у тому, що це не просто захоплююче, цікаво і викликає тривогу. Режисер впливає на публіку, тому що Джокер – бісів псих. Персонаж ток-шоу Роберта Де Ніро – не кінозлодій. Він схожий на гівнюка, але не більше ніж який-небудь Девід Леттерман", – підкреслив Тарантіно.

Він додав, що персонаж Де Ніро – бісів комік, хлопець з ток-шоу. І, на його думку, він не заслуговує смерті.

"Однак поки аудиторія дивиться на Джокера, вони хочуть, щоб він убив Роберта Де Ніро. Вони хочуть, щоб він узяв пістолет, тицьнув йому в око і відрубав його чортову голову. А якби Джокер його не вбив? Ви б розсердилися. Це підривна діяльність на масовому рівні! Вони змусили глядача мислити як бісового божевільного та бажати різного [у чому зазвичай не визнаються]. І вони будуть брехати про це! Вони [глядачі] скажуть: "Ні, я не хотів такого". І це буде брехня. Ось що вони [творці фільму] зробили", – сказав Тарантіно.

Він підкреслив, що ця сцена охоплює явища на глибокому рівні та змінює атмосферу в залі для глядачів.

Читайте також: Пеле: дивіться трейлер документалки про легенду футболу від Netflix

Джерело: Empire
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2176
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 742
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2800909
Загрузка...
Новини