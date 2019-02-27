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Ванесса Параді презентувала кліп на пісню про Київ

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Ванесса Параді заспівала про кохання - фото 1
Ванесса Параді заспівала про кохання / YouTube

Французька актриса і співачка Ванесса Параді представила кліп на композицію Kiev (хоча правильно – Kyiv). Слухайте ніжну пісню про столицю України онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

У 2016 році актриса Ванесса Параді знімалася у фільмі Іній литовського режисера Шарунаса Бартаса. Зйомки стрічки проходили в Києві, тож зірка вирішила заодно зробити й кліп.

І ще: Кияни обрали найкомфортніший район столиці

Ролик співачки було опубліковано на її YouТube-каналі. Пісня присвячується історії кохання героїні, яка "згадує гарячі поцілунки свого коханого", які залишилися в минулому. У кліпі Параді постає в лісі під снігом. В одному з кадрів вона стоїть на галявині, звідки відкривається панорама на українську столицю і Києво-Печерську лавру.

Днями популярний український гурт ТНМК потішив прихильників кліпом на трек "Мій Демон".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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