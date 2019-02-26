ТНМК – Мій Демон: дивитись новий оригінальний кліп гурту

Популярний український гурт ТНМК потішив прихильників кліпом на трек "Мій Демон". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт ТНМК випустив незвичайний кліп на пісню "Мій Демон", яка входить до свіжого міні-альбому "7". Нове відео знято у доволі колоритному місці - церкві, а головним героєм є пастор, який мимоволі стикається з власним демоном, який зловживає алкоголем, наркотиками і полюбляє жінок під час служби. Шанувальники із захватом прийняли новий кліп, засипавши його хорошими відгуками.

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Дивитися онлайн кліп ТНМК – Мій Демон:

Текст і слова пісні Мій демон:

Мій демон злий, як собака. Він голодний, як пес

Ніщо не забагато, він на все каже: Єс!

Він на все каже: буду. І буває усе

Ніхто не порятує. Ніщо не спасе

Усе, що є буде моїм

Мій демон покусає все, що я не з'їм

Злами юнацтва, пошуки себе

Всі це проходили, щось, якось, деінде

Свого не відпускаючи, чужого не хапай

Якщо не виходить, у собі тримай

Тримаєш, тримаєш. Не тремти, пацан

Тримаєш, тримаєш. І зриває кран

Підриває дах, відриває від землі

З усіма трапляється, розказують тобі

Нема куди подітися від всього цього чоловіку

Порахуйте кризи будь-якого віку

Але я не обіцяв їм виробляти мед

Хто не закохався, вибачайте наперед

Вище, більше - все мені, все мені

Важче, довше - ще мені, ще мені

Такої я породи, така моя природа

За будь-яку пригоду, нагода є, чи ні

Може навесні, а, може, ще раніше

Розірветься тиша, закружляє дискобол

Чемним був, відбув і почав

Випаровувати все, що в собі тримав

Мій демон злий, як собака. Він голодний, як пес

Ніщо не забагато, він на все каже: Єс!

Він на все каже: буду. І буває усе

Ніхто не порятує. Ніщо не спасе

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