ВандаВіжн вражає: Елізабет Олсен замінили на Джима Керрі за допомогою ШІ (відео)

Якщо ви ще не бачили серіал "ВандаВіжн", то ми однозначно рекомендуємо це зробити. А ще до вашої уваги кумедний ролик, в якому за допомогою штучного інтелекту обличчя Елізабет Олсен поміняли на Джима Керрі. Це треба бачити!

Завдяки нейронним мережам серіал "ВандаВіжн" став ще божевільнішим. Блогер з ніком Jarkan зробив Джима Керрі головним героєм, чи то пак – героїнею.

Це цікаво: Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга

За допомогою технології DeepFake автор ролика наклав обличчя знаменитого коміка поверх обличчя чарівної Елізабет Олсен, котра грає Ванду Максімофф. І це ще те видовище!

Зазначимо, що раніше інший блогер вирішив долучити Джонні Деппа до "зйомок" фільму "Сімейка Адамсів". У його версії Рауля Хуліо замінив наш улюблений актор. І виглядає дуже органічно, мусимо визнати. Також обличчя Крістіни Річчі він наклав поверх обличчя Анжеліки Г'юстон, яка зіграла Мортішу Аддамс. В оригінальному фільмі Річчі виконувала роль Вензді Аддамс.

Читайте також: Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу