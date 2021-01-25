Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга

Вийшов довгоочікуваний трейлер фільму Ґодзілла проти Конга від компанії Warner Bros. Проморолик з'явився на YouTube-каналі компанії. Дивимося разом!

Американо-японський фантастичний бойовик режисера Адама Вінгарда розповість про протистояння двох знаменитих монстрів.

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В основу фільму ляже певна екосистема гігантських суперістот: як класичних, так і нових. Вихід картини в прокат запланований на 26 березня 2021 року. Ґодзілла і Кінг-Конг вже зустрічалися в одному фільмі, "Кінг-Конг проти Ґодзілли" (США-Японія, 1962).

У 2014 році Warner Bros і Legendary провели перезапуск японської франшизи про Ґодзіллу. Однойменний фільм, знятий режисером Гаретом Едвардсом, зібрав в прокаті 529 мільйонів доларів.

Перший фільм про Кінг-Конга з'явився в 1933. Кінг-Конга вигадав режисер і сценарист Меріан Купер. Найвідомішими картинами про це чудовисько стали фільми Джона Гіллерміна (1976) і Пітера Джексона (2005).

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