ВандаВіжн: дивіться новий трейлер серіалу з елементами ситкому (відео)

У мережі з'явився новий трейлер серіалу "ВандаВіжн" від стрімінгового сервісу Disney +. Сюжет шоу розгортається після подій фільму "Месники: Завершення". Дивіться трейлер про супергероїв на Радіо МАКСИМУМ!

Супергерої Marvel Багряна Відьма у виконанні Елізабет Олсен і Віжн – Пол Беттані – живуть сімейним життям у тихому передмісті, але починають підозрювати, що з їх реальністю щось відбувається. Серіал містить елементи супергеройських фільмів й американських ситкомів минулого століття.

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ВандаВіжн – дивіться новий трейлер про супергероїв Marvel:

Режисером проєкту став Метт Шекман, який ставив окремі епізоди для серіалів "У Філадельфії завжди сонячно", "Усі ненавидять Кріса", "Клієнт завжди мертвий" і "Фарго".

Прем'єра "ВандаВіжн" запланована на 15 січня 2021 року. Перший трейлер серіалу можна побачити за цим посиланням.

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