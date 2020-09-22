ВандаВіжн: дивіться трейлер першого сезону супергеройського серіалу від Marvel

Серіал ВандаВіжн мають показати у грудні цього року

Стрімінгова платформа Disney + опублікувала трейлер першого серіалу "ВандаВіжн" від Marvel. Ролі головних супергероїв виконали Елізабет Олсен і Пол Беттані.

За сюжетом, Ванда і Віжн живуть в Америці 1950 років і втілюють утопічне приміське життя американської сім'ї, де жінка – домогосподарка, а чоловік заробляє гроші (класичний екранний образ, який обігравав "Плезантвіль", наприклад).

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Але в якийсь момент їхня матриця, мабуть, дає збій і вони переміщаються у часі (але це ще питання, чи існує в цьому всесвіті час).

З першого трейлера мало що зрозуміло, але виглядає ця суміш ситкому і фантастики дуже цікаво.

Дату виходу "ВандаВіжн" поки не називають, але планується, що глядачі побачать серіал вже у грудні цього року.

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