Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю "рекламу"

Канадське креативне агентство вирішило зробити для людей подарунок до свят і заплатило близько 10 тисяч доларів за найкращу "рекламу". Як вона виглядає – дивіться далі.

Невеличке незалежне креативне агентство Wunder у Новій Шотландії в Канаді подарувало мешканцям містечка Галіфакс можливість менше відволікатись на зайві речі. Річ у тому, що працівники запустили кампанію "Біле Різдво", яка суперечить усім правилам реклами.

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Добродії з Wunder заплатили близько 10 тисяч доларів на купівлю місця для реклами і... залишило його абсолютно пустим. Справді біле Різдво з білими сітілайтами та білбордами у Галіфаксі. До слова, це спрацювало навіть на радіо, де можна бути почути кілька секунд тиші.

"Будучи креативним агентством, ми витрачаємо час на створення реклами та просування брендів, однак в цьому році ми вирішили зробити навпаки і дати всім відпочити від реклами під час новорічних свят", – пояснює директор Wunder Стівен Флінн.

Джерело всіх фото: wunder.ca

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