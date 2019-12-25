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Новий рік 2020 Різдво

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю "рекламу"

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Найкраща новорічна реклама - фото 1
Найкраща новорічна реклама / Wunder

Канадське креативне агентство вирішило зробити для людей подарунок до свят і заплатило близько 10 тисяч доларів за найкращу "рекламу". Як вона виглядає – дивіться далі.

Невеличке незалежне креативне агентство Wunder у Новій Шотландії в Канаді подарувало мешканцям містечка Галіфакс можливість менше відволікатись на зайві речі. Річ у тому, що працівники запустили кампанію "Біле Різдво", яка суперечить усім правилам реклами.

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Добродії з Wunder заплатили близько 10 тисяч доларів на купівлю місця для реклами і... залишило його абсолютно пустим. Справді біле Різдво з білими сітілайтами та білбордами у Галіфаксі. До слова, це спрацювало навіть на радіо, де можна бути почути кілька секунд тиші.

"Будучи креативним агентством, ми витрачаємо час на створення реклами та просування брендів, однак в цьому році ми вирішили зробити навпаки і дати всім відпочити від реклами під час новорічних свят", – пояснює директор Wunder Стівен Флінн.

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю 'рекламу' - фото 376247

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю 'рекламу' - фото 376248

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю 'рекламу' - фото 376249

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю 'рекламу' - фото 376250

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю 'рекламу' - фото 376251

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю 'рекламу' - фото 376252

Вам сподобається: креативне агентство заплатило чималу суму за цю 'рекламу' - фото 376253

Джерело всіх фото: wunder.ca

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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