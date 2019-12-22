В Австралії поставили ялинку зі спалених гілок, і ось чому

І поки по всьому світу змагаються за найкрасивішою та найепічнішою ялинкою, то австралійці виставили незвичайне "різдвяне дерево" зі спалених гілок. Детальніше читайте далі.

Цьогоріч в Австралії замість помпезної різдвяної ялинки з'явилось "згоріле дерево", у якості символу боротьби з потужними пожежами, які накрили країну. З різних міст, де вирувала стихія, привезли спалені предмети, які й стали частинкою незвичайної "ялинки". Створенням зайнявся австралійський Червоний хрест, який вирішив привернути уваги до того, як жителі континенту боролися з жорстокою стихією.

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Також під деревцем розмістились подарункові пакунки з QR-кодом, який переводить на сайт, де кожен може відправити гроші для постраждалих від пожеж.

Джерело фото: redcross.org.au

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