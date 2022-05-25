Валерій Залужний потрапив до ТОП 100 найвпливовіших людей за версією TIME

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який став улюбленцем мільйонів українців, також потрапив до списку 100 найвпливовіших людей за версією TIME. Не складно вгадати, що разом із ним у рейтингу Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський, а також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапили до категорії "Лідери". Причому про Залужного написав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

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... неспровоковане, аморальне та неетичне вторгнення Росії в Україну поставило ці правила під сильний удар. Серед цього хаосу головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний став тим військовим розумом, якого потребувала його країна, – наголосив Міллі.

Він додав, що дії головнокомандувача дозволило ЗСУ не лише швидко адаптуватися, а й проявити ініціативу на полі бою.

Марк Міллі підкреслив, що потенціал між великими державами зростає. І українці, котрі зараз захищають Батьківщину від російської агресії, доводять усьому світові свою неймовірність. А сам Валерій Залужний – той, хто стоїть за всіма цими зусиллями. Той, кому доводиться нести тягар керівництва у бою. Тож його робота закарбується в історії!

Нагадаємо, що Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією TIME. На третій позиції друг України, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Дізнайтеся, кому дісталося "срібло".

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