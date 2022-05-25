Андрій Садовий розповів зворушливу історію 10-річної Вероніки з Донеччини

На жаль, в Україні немає людини, якої бодай би якось не торкнулася війна. Надзвичайно сумно усвідомлювати, що з нею стикаються не лише дорослі, а й діти. Як-от 10-річна Вероніка.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у травні Вероніці виповнилося 10 років. Сама дівчинка з Донеччини, а її домівку російські загарбники без жалю обстріляли.

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Причому гатили вони прицільно по підвалу. Місцю, в якому рідні Вероніки разом із нею переховувалися від атаки. І, на жаль, вижити вдалося лише їй. Дівчинку рятувальники живою дістали з-під завалів. Причому Вероніку рідні буквально накрили собою, щоб вона вижила.

На жаль, їй в голову таки влучив уламок снаряда. Внаслідок цього у дівчинки паралізована рука. Наразі дівчинка лікується у дитячій лікарні Львова. Їй вже зробили першу операцію, а також врятували око. Сам же уламок снаряда все ще залишається у її голові й видалити його поки неможливо.

Тішить, що до Вероніки повертається пам'ять. Вона знову вчиться ходити, а також усміхатись.

Таких історій тепер тисячі. У більшості випадків постраждалі потребують складних операцій та довгої реабілітації, – підкреслює Садовий.

Він додав, що повноцінна реабілітація Вероніки й інших недоступна в Україні. Тож за підтримки Міністерства охорони здоров'я України започаткували проєкт. Мовиться про побудову Національного реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ".

Назва символічна і дуже влучна. Адже кожен, хто пережив жахи на війні, – незламний. Мовиться про тих, хто пройшов через моторошні випробування, а також невдовзі буде щасливим.

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