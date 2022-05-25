Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Андрій Садовий розповів зворушливу історію 10-річної Вероніки з Донеччини

  • 25
Також озвучив про запуск проєкту "НЕЗЛАМНІ" - фото 1
Також озвучив про запуск проєкту "НЕЗЛАМНІ"

На жаль, в Україні немає людини, якої бодай би якось не торкнулася війна. Надзвичайно сумно усвідомлювати, що з нею стикаються не лише дорослі, а й діти. Як-от 10-річна Вероніка.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у травні Вероніці виповнилося 10 років. Сама дівчинка з Донеччини, а її домівку російські загарбники без жалю обстріляли.

Це цікаво: Українці створили мапу пошкоджених міст України

Причому гатили вони прицільно по підвалу. Місцю, в якому рідні Вероніки разом із нею переховувалися від атаки. І, на жаль, вижити вдалося лише їй. Дівчинку рятувальники живою дістали з-під завалів. Причому Вероніку рідні буквально накрили собою, щоб вона вижила.

Андрій Садовий розповів зворушливу історію 10-річної Вероніки з Донеччини - фото 506101

На жаль, їй в голову таки влучив уламок снаряда. Внаслідок цього у дівчинки паралізована рука. Наразі дівчинка лікується у дитячій лікарні Львова. Їй вже зробили першу операцію, а також врятували око. Сам же уламок снаряда все ще залишається у її голові й видалити його поки неможливо.

Тішить, що до Вероніки повертається пам'ять. Вона знову вчиться ходити, а також усміхатись.

Таких історій тепер тисячі. У більшості випадків постраждалі потребують складних операцій та довгої реабілітації, – підкреслює Садовий.

Андрій Садовий розповів зворушливу історію 10-річної Вероніки з Донеччини - фото 506103
Андрій Садовий розповів зворушливу історію 10-річної Вероніки з Донеччини - фото 506102

Він додав, що повноцінна реабілітація Вероніки й інших недоступна в Україні. Тож за підтримки Міністерства охорони здоров'я України започаткували проєкт. Мовиться про побудову Національного реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ".

Назва символічна і дуже влучна. Адже кожен, хто пережив жахи на війні, – незламний. Мовиться про тих, хто пройшов через моторошні випробування, а також невдовзі буде щасливим.

Читайте також: Компанія Google отримала "Відзнаку миру": її вручив Михайло Федоров

пропозиції партнерів
Новини