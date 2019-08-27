Вагомі причини замінити ранкову каву на зелений чай

Лікарі нагадали про корисні властивості зеленого чаю, який, чомусь, більшість з нас недооцінює. До слова, якщо ви не можете обійтися зранку без кави, – спробуйте сьогодні випити замість неї саме зелений чай.

Отже, як зелений чай впливає на роботу організму?

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По-перше, на 100 грамів сухого чаю припадає понад 20 грамів білка, 4 грамів вуглеводів, приблизно 5 грамів жиру.

По-друге, в готовому вигляді в цьому гарячому напої міститься багато вітамінів і елементів, таких як кальцій, магній, залізо, фтор, фосфор, натрій, токофероли, поліфеноли, каротиноїди.

Починайте ранок з зеленого чаю

Що стосується кофеїну, то тут дуже важливо звертати увагу на сорт чаю: в одному його може бути дуже мало, у другому – більше, ніж у самій каві. Відповідно, ви можете сміливо починати ранок саме з зеленого чаю, який збадьорить вас і допоможе організму прокинутися.

Зелений чай нормалізує роботу кровоносної системи, сприяє спалюванню жиру та налагоджує роботу метаболізму, тому його рекомендують тим, хто планує худнути.

Крім того, в цьому напої міститься багато антиоксидантів, які сприяють продовженню молодості.

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