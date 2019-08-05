Яким має бути сніданок для бадьорості на цілий день

Як підзарядити організм вранці, щоб сил та енергії вистачило на цілий день? Відповідають дієтологи.

Зранку краще дати собі хвилин 10-15 неспішно прокинутися, розім'яти суглоби, поперемінно витягаючи ноги і покручуючи ступнями (це посилить кровообіг), радять дієтологи.

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Щоб швидше прокинутися рано вранці, спробуйте замість звичної кави випити зелений чай з травами або вітамінний смузі з йогурту, банана і чорниці або будь-яких інших ягід, які вам подобаються. При цьому вранці обов'язково снідати, бажано білковими стравами.

До речі, багато хто після повернення з відпустки, стикається з гіпоксією. Адже біля моря або в горах дихається набагато легше, аніж в мегаполісі. Тому нерідко після повернення на батьківщину відпускники страждають, як їм здається, від закладеності носа. Насправді, це гіпоксія.

Білковий сніданок

Щоб допомогти організму пристосуватися до звичайних умов, від яких він відвик, випивайте щоранку пігулку гліцину. Це дієва амінокислота, що активізує кровообіг головного мозку. Протягом дня впоратися з неприємними відчуттями допоможе липовий чай. Прекрасно бадьорять цитрусові напої: апельсиновий фреш, або проста мінеральна вода з лимоном.

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