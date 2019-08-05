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Яким має бути сніданок для бадьорості на цілий день

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Прекрасно бадьорять цитрусові напої - фото 1
Прекрасно бадьорять цитрусові напої / pikwizard

Як підзарядити організм вранці, щоб сил та енергії вистачило на цілий день? Відповідають дієтологи.

Зранку краще дати собі хвилин 10-15 неспішно прокинутися, розім'яти суглоби, поперемінно витягаючи ноги і покручуючи ступнями (це посилить кровообіг), радять дієтологи.

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Щоб швидше прокинутися рано вранці, спробуйте замість звичної кави випити зелений чай з травами або вітамінний смузі з йогурту, банана і чорниці або будь-яких інших ягід, які вам подобаються. При цьому вранці обов'язково снідати, бажано білковими стравами.

До речі, багато хто після повернення з відпустки, стикається з гіпоксією. Адже біля моря або в горах дихається набагато легше, аніж в мегаполісі. Тому нерідко після повернення на батьківщину відпускники страждають, як їм здається, від закладеності носа. Насправді, це гіпоксія.

Білковий сніданок - фото 345626
Білковий сніданок

Щоб допомогти організму пристосуватися до звичайних умов, від яких він відвик, випивайте щоранку пігулку гліцину. Це дієва амінокислота, що активізує кровообіг головного мозку. Протягом дня впоратися з неприємними відчуттями допоможе липовий чай. Прекрасно бадьорять цитрусові напої: апельсиновий фреш, або проста мінеральна вода з лимоном.

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Джерело: pikwizard
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