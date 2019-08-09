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Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин

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Найсмачніший сніданок - фото 1
Найсмачніший сніданок / lifehacker

Спробуйте приготувати цю просто шалено смачну яєчню! Запевняємо, що ви збережете собі цей рецепт.

Рецепт яєшні на сніданок

Інгредієнти:

  • хліб (будь-який: злаковий, білий, чорний)
  • яйця
  • зелень
  • цибуля
Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин - фото 346420

Швидкий рецепт королівського сніданку:

  1. Нам треба робити все дуже швидко, щоб нічого не пригоріло. Спочатку розігріваємо пательню і зменшуємо температуру на мінімум. Наливаємо трохи олії та обсмажуємо цибулю, нарізану маленькими кубиками
  2. Хліб ми вже нарізали як сухарики, кладемо його на пательню, але на поверхню без цибулі, і смажимо з одного боку, до золотистої скоринки
  3. Потім перевертаємо і вбиваємо яйця. Відразу солимо, додаємо спеції за смаком, рубану зелень і накриваємо кришкою. Тепер у нас є хвилин п'ять, щоб заварити собі смачну каву
  4. Кава готова, вимикаємо газ, відкриваємо кришку і насолоджуємося неймовірним смаком!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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