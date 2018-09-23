Вагома причина регулярно займатися сексом

Ось чому потрібно регулярно кохатися / HealthyWomen

Британські науковці прийшли до висновку, що регулярне сексуальне життя уповільнює процес старіння.

За даними спеціалістів, регулярний секс позитивно впливає на організм людини.

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По-перше, це стає причиною омолодження людини. По-друге, люди регулярним інтимним життям більш здорові.

За підрахунками вчених, ті, у хто займається сексом хоча б раз на тиждень, виглядають на 15 років молодше, ніж ті, хто сексом займається рідше.

Цікаво, що відсутність інтимного життя гірше впливає саме на здоров'я жінок, а не чоловіків.

Займайтесь сексом частіше / self

Раніше експерти назвали секс-позу, яка допомагає отримати максимум задоволення від заняття сексом. У США група сексологів опісля тривалих досліджень визначила позу, використання якої під час статевого акту принесе максимум задоволення. Це поза Pretzel Dip. При ній партнерка лежить на правому боці, а партнер стоїть на колінах і обхоплює її ліву ногу.

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