Секс-терапевт назвав оптимальну кількість сексуальних партнерів

Вам має бути комфортно, як у ліжку, так і поза ним / keepcalmand

Розвиток еротичного, платонічного та романтичного лібідо неможливий без визначеної кількості партнерів. Так уважає секс-терапевт Ольга Василенко.

Вона розповіла, що під час формування романтичного лібідо люди, як правило, вчаться вибирати партнера для стосунків, Це той самий період букетів, цукерок, поцілунків і прогулянок.

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Крім того, чим більше людина пробує різноманітних варіантів з партнерами на етапі "романтики та дружби" (без інтиму), тим краще розуміє, хто саме йому необхідний.

Експерти кажуть, що один сексуальний партнер – не завжди добре / CNN

Еротичне лібідо, яке формується в середньому в період з 12 до 26 років, допомагає людям зрозуміти, "хто їм потрібен для сексу".

Мати стосунки з одним партнером протягом десятиліть не страшно, якщо перехід з романтичного на еротичне лібідо був правильним, наголошує експерт.

Людині пощастило зустріти потрібного супутника та пройти з ним усі етапи формування лібідо.

Таким чином, секс-терапевт наголошує на тому, що один партнер – це не завжди добре. Якщо ви відчуваєте, що не все йде гладко – не терпіть стосунки лише заради теплих і затишних спогадів, адже вони можуть негативно вплинути на ваше психічне та фізичне здоров'я.

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