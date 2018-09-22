Чи допустимий секс на першому побаченні: пояснення вчених

А ви за секс на першому побаченні? / Redbook

Науковці та психологи досі сперечаються на цю тему, адже в одних країнах немає нічого дивного в тому, що перше побачення закінчиться інтимом, а в інших – така поведінка вважається неприпустимою. То що ж думають вчені з різних країн?

Питання: чи можна займатися сексом на першому побаченні?

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Сексу на першому побаченні бути!

Фахівці з Гарварда вважають, що займатися сексом потрібно одразу ж, адже це допоможе вирішити, чи варто продовжувати ці стосунки. В цьому випадку партнери зможуть одразу ж оцінити можливості один одного.

Думки науковців розбіглися / AskMen

Люди повинні звертати увагу на поведінку тварин

Англійці дотримуються іншої думки. Зокрема, математик Роберт Сеймур уважає, що людям потрібно звертати увагу на поведінку тварин. У дикій природі існують тривалі залицяння, що допомагає сформувати здорове потомство.

На думку математика, жінки, які відмовляють у сексі на першому побаченні, мають більше шансів зустріти справжнє кохання та збудувати міцну сім'ю.

А як уважаєте ви? Секс на першому побаченні має шанси на існування?

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