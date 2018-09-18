Названа секс-поза для отримання максимального оргазму

У США група сексологів опісля тривалих досліджень визначила позу, використання якої під час статевого акту принесе максимум задоволення.

Це поза Pretzel Dip. При ній партнерка лежить на правому боці, а партнер стоїть на колінах і обхоплює її ліву ногу.

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За словами сексологів, ця поза дає максимально глибоке проникнення (як у позі доггі-стайл), але при цьому дає можливість зберегти хороший зоровий контакт.

Ця поза принесе максимум задоволення / Alux

Причому Pretzel Dip не вимагає якоїсь особливої ​​фізичної підготовки і її легко повторити.

Для ще кращого ефекту сексологи рекомендують використовувати ароматичні масла.

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