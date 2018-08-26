Вагома причина перестати бути песимістом вже і зараз

Соціологи зі США провели дослідження, яке показало, що песимізм – порушення сприйняття навколишнього середовища у людини. Річ у тім, що песимісти бачать тільки негативні сторони життя.

Люди постійно змінюють своє сприйняття, в залежності від частоти тих чи інших явищ. За версією дослідників, чим більше подій відбувається в житті песиміста, тим більше він бачить неприємностей.

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Дослідники провели експеримент, під час якого добровольцям показували різні відтінки фіолетового та синього. Поки учасникам демонстрували однакову кількість кольорів, вони давали правильні відповіді. Але коли фіолетових відтінків стало більше, надлишки люди оцінювали як сині.

Пора ставати оптимістами / Mir24

На другому етапі вчені показували фотографії людей з нейтральним виразом обличчя. Коли знімків було небагато, їх сприймали нормально. А коли їх число збільшили, добровольці сприймали їх, як злі або загрозливі.

"Люди люблять перебільшувати звичайні явища. Навіть якщо стан справ поліпшується, люди можуть цього просто не помічати", – зазначили автори дослідження.

Крім того, автори дослідження порекомендували людям, які схильні до песимізму, попрацювати з психологами. Адже негативний погляд на реальність обіцяє безліч проблем. Найпоширеніші з яких – хвороби серця і судин, дерматити, алергічні реакції та проблеми зі шлунком і обміном речовин.

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