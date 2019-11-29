Вагітна модель plus size Ешлі Грем повністю роздяглася

Пишнотіла вагітна модель і дизайнер Ешлі Грем виклала в соцмережі доволі відверте фото. Шанувальники у замішанні.

Американська plus-size модель Ешлі Грем здивувала своїх шанувальників тим, що привітала їх з Днем подяки повністю оголеною і без макіяжу.

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32-річна вагітна знаменитість виклала на своїй сторінці в Instagram-сторіз фотографію, на якій постала без одягу, прикривши груди рукою. Зірка опублікувала фото, не використавши фоторедактори. Ешлі Грем не посоромилася показати фанатам розтяжки і целюліт.

Днями Ешлі запросили в студію популярного шоу Еллен Дедженерес. Телеведуча влаштувала майбутній матері бліц-опитування і запитала про стать малюка. Грем не замислюючись відповіла, а коли зрозуміла, що обмовилася, вигукнула – "Я буду мамою хлопчика".

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