Вагітна Ешлі Грем здивувала своєю пластичністю

Найвідоміша plus-size модель Ешлі Грем, яка навіть під час вагітності не припиняє відвідувати світські заходи в пікантних нарядах, показала, як займається спортом.

На сторінці в Instagram Грем запостила нове фото, на якому видно, як вона практикує йогу на килимку. Зірка продемонструвала хорошу розтяжку, незважаючи на те, що вона вагітна.

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У кадрі plus-size модель позувала у доволі відвертому вбранні: зірка одягла чорні топ і легінси, які підкреслили її помітно чималий животик.

А ще Ешлі Грем стала зіркою презентації спільної колекції американського модельєра Tommy Hilfiger і співачки Зендаї, поставши в богемному образі 70-х років. У колекції представлені костюми з брюками кльош, сукні, напівпрозорі блузки з великими бантами, велика кількість головних уборів.

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