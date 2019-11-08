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Вагітна Ешлі Грем випадково розсекретила стать майбутньої дитини: відео

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Відома американська модель plus-size Ешлі Грем, яка перебуває на останніх місяцях вагітності часто ділиться з шанувальниками ефектними та чуттєвими кадрами в положенні. А нещодавно 32-річна красуня опублікувала коротке відео, на якому проговорилася про стать майбутньої дитини.

Модель Ешлі Грем запросили в студію популярного шоу Еллен Дедженерес. Телеведуча влаштувала майбутній матері бліц-опитування і запитала про стать малюка. Грем не замислюючись відповіла, а коли зрозуміла, що обмовилася, вигукнула – "Я буду мамою хлопчика".

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Модель опублікувала момент з телешоу на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де він набрав понад 1,5 мільйона переглядів і безліч привітань в коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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