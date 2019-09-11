На підборах: вагітна Ешлі Грем вийшла на подіум

Модель Ешлі Грем стала зіркою презентації спільної колекції американського модельєра Tommy Hilfiger і співачки Зендаї, поставши в богемному образі 70-х років.

Нью-Йоркський Тиждень моди сповнений видовищних шоу, одним з яких став показ нової колекції TOMMY X ZENDAYA. У колекції представлені костюми з брюками кльош, сукні, напівпрозорі блузки з великими бантами, велика кількість головних уборів.

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Шоу пройшло за участю моделей різних рас, віку, статур. Безперечно, зіркою стала 31-річна модель plus-size Ешлі Грем. Попри вагітність, вона впевнено продефілювала на високих підборах, представивши гостям показу елегантне чорне плаття з розрізом, доповнене аксесуарами. Бути в центрі уваги для Ешлі не в новинку. Але участь в показі Tommy Hilfiger став для неї особливо надихаючим.

У своєму Instagram зірка поділилася враженнями: за її словами, показ продемонстрував усім, що існує безліч різних типажів жінок, і краса може бути представлена ​​в різних форматах.

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