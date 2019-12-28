Вагітна модель plus-size Ешлі Грем оголилася для фото

Найвідоміша та найсексуальніша модель plus-size Ешлі Грем знялася у вкрай відвертому фотосеті, повністю роздягнувшись і не прикриваючи груди.

Вагітна модель показала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Грем відображена в позі з йоги. Модель стоїть на колінах і, прогнувшись назад, тримається за стопи. На фото видно не тільки вагітний живіт зірки, але і її оголені груди. Їх прикрили тільки вузьким чорним графічним прямокутником. Грем розпустила волосся, яке вільно звисає вниз, і одягла на шию відразу кілька ланцюжків з прикрасами.

Днями на сторінці в Instagram Грем запостила нове фото, на якому видно, як вона практикує йогу на килимку. Зірка продемонструвала хорошу розтяжку, попри те, що вона вагітна.

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