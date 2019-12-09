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Вагітна Ешлі Грем з чоловіком прикрасили модний журнал

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / Instagram

32-річна plus-size модель Ешлі Грем, яка скоро народить первістка, стала героїнею січневого номера американського Vogue.

Знаменитість з'явилася на обкладинці глянцю, а також її фото прикрасили сторінки іменитого журналу.

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Кілька знімків модель опублікувала на сторінці в Instagram. "Обкладинка Vogue! На честь інклюзивності, матері, вагітності та любові: це так сюрреалістично. Я мріяла про цей момент всю свою кар'єру, адже я була моделлю з каталогів, що живе в Небрасці два десятиліття тому", – написала Ешлі.

У своєму пості Грем також подякувала фотографу Енні Лейбовіц за те, що змусила її відчути себе справжньою вагітною богинею. На сторінках глянцю модель з'явилася в обіймах свого чоловіка Джастіна Ервіна. На знімку Ешлі відображена в одній сорочці і без білизни.

Вагітна Ешлі Грем з чоловіком прикрасили модний журнал - фото 373313

Вагітна Ешлі Грем з чоловіком прикрасили модний журнал - фото 373314

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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