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Вагітна Ешлі Грем з чоловіком прикрасили модний журнал
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32-річна plus-size модель Ешлі Грем, яка скоро народить первістка, стала героїнею січневого номера американського Vogue.
Знаменитість з'явилася на обкладинці глянцю, а також її фото прикрасили сторінки іменитого журналу.
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Кілька знімків модель опублікувала на сторінці в Instagram. "Обкладинка Vogue! На честь інклюзивності, матері, вагітності та любові: це так сюрреалістично. Я мріяла про цей момент всю свою кар'єру, адже я була моделлю з каталогів, що живе в Небрасці два десятиліття тому", – написала Ешлі.
У своєму пості Грем також подякувала фотографу Енні Лейбовіц за те, що змусила її відчути себе справжньою вагітною богинею. На сторінках глянцю модель з'явилася в обіймах свого чоловіка Джастіна Ервіна. На знімку Ешлі відображена в одній сорочці і без білизни.
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