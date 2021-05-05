Вагітна Катя Осадча показала нові знімки у бікіні з відпочинку у Туреччині

Українські зірки телеекранів Катя Осадча та Юрій Горбунов відправилася на відпочинок у спекотну літню Туреччину. Пара насолоджується морем і походами у гори, проводить час на яхті і купається блакитній воді.

Так, зіркова пара поділилася в Instagram свіжою серією знімків з подорожі. Як видно з кадрів, Катя в темно-синьому бікіні влаштувала заплив в морі і показала кілька ефектних кадрів, де насолоджується купанням. "Найкращий спорт – заплив у відкритій воді", – додала Осадча.

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Юрій Горбунов також долучився до коханої і показав спільне фото, на якому вони пливуть на зустріч один до одного.

Шанувальники почали цікавитися, чи не холодно було плавати Каті і турбуватися про неї. А ще вони засипали телеведучих компліментами.

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