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Вагітна італійська модель розбурхала мережу голим знімком

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Кьяра Феррані - фото 1
Кьяра Феррані / instagram

Блогерка та модель з Італії Кьяра Феррані поділилася з шанувальниками голим знімком, продемонструвавши помітно округлений животик.

Так, Феррані позувала повністю голою у своїй вбиральні. Вона зробила селфі в дзеркалі лише в крихітних мереживних стрінгах, а груди прикрила руками.

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Крім того, модель вирішила надіти ланцюжки, сережки і масивні браслети. Красуня перебуває на 33 тижні вагітності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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