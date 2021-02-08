Вагітна італійська модель розбурхала мережу голим знімком

Блогерка та модель з Італії Кьяра Феррані поділилася з шанувальниками голим знімком, продемонструвавши помітно округлений животик.

Так, Феррані позувала повністю голою у своїй вбиральні. Вона зробила селфі в дзеркалі лише в крихітних мереживних стрінгах, а груди прикрила руками.

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Крім того, модель вирішила надіти ланцюжки, сережки і масивні браслети. Красуня перебуває на 33 тижні вагітності.

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