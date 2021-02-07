Дівчина тижня: спокуслива Жасмін Чізуелл, яка є точною копією Мерілін Монро (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Жасмін Чізуелл, – модель та актриса зі Шотландії, яка наслідує легендарну Мерілін Монро.

Сьогодні знайомимо тебе ближче з копією легенди – 27-річна шотландка Жасмін Чізуелл повторює образи легендарної голлівудської зірки Мерілін Монро. У TikTok на неї вже підписані 9,2 мільйона осіб, а в Instagram за красунею стежить понад 600-тисячна армія шанувальників.

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У 2016 році Чізуелл переїхала з міста Карлюк, що у Південному Ланаркширі, у США, щоб вивчати кіновиробництво в академії Нью-Йорка. Отримавши диплом магістра, вона вирішила почати кар'єру в соцмережах. "Я завжди любила стиль Мерілін і її фільми, тому я почала носити вінтажний одяг у повсякденному житті. Багато людей говорили мені, що я дуже схожа на Меіилін", – зізналася актриса в Instagram.

Кілька років тому блогерка вийшла заміж за музичного продюсера Маверіка Макніллі. Пара накопичила два мільйони фунтів стерлінгів і придбала будинок Мерілін Монро, в якому та жила з бейсболістом Джо Ді Маджо.

А ще наша сьогоднішня героїня ділися у мережі спокусливими знімками, які заставляють серце битися частіше. Ми відібрали для тебе найсексуальніші з них. Насолоджуйся:

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