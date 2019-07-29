Ешлі Грем показала пишні груди у білосніжному бікіні

Знаменита модель Ешлі Грем показала білий купальник з декольте і вирізами на стегнах, який підкреслив пишні форми і бездоганну засмагу знаменитої красуні.

Ешлі Грем влаштувала собі справжнє солодке життя! Разом з коханим чоловіком і друзями вони вирушили у яхтову подорож по Італії. Компанія веселиться, купається, насолоджувалася сонцем і мальовничими пейзажами.

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Сама Ешлі встигла показати кілька комплектів пляжних нарядів: злитий чорний купальник, відверте бікіні, а також купальник бузкового відтінку з білими деталями і поясом.

Новий образ діви доповнили золоті підвіски і ланцюжки, великі золоті сережки і сонцезахисні окуляри в білій оправі. Ешлі на декількох кадрах передала як красу місцевості, на тлі якої позує, так і свою, зробивши акцент на розкішних грудях. У пості вона зазначила в локації міжнародний аеропорт Неаполя і зізналася у коханні цій прекрасній країні, а саме комунам Шилла і Равелло.

Гортайте фотогалерею:

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