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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Вагітна Ешлі Грем повністю оголилася на камеру

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Модель позує в довгому коридорі - фото 1
Модель позує в довгому коридорі / self

Найдорожча модель plus size Ешлі Грем знялася повністю оголеною. Зірка показала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.

Зірка знялася боком, щоб продемонструвати розмір "вагітного" животика. Голі груди спокуслива модель прикрила руками.

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Вагітна Ешлі повністю оголилася, прикривши сідниці халатом, який спустила до середини передпліччя. Грем позує боком, демонструючи живіт. Модель прикрила зону бікіні, зігнувши одну ногу, а оголені груди закрила руками.

Модель позує в довгому коридорі, а промені сонця частково засвічують її обличчя. У коментарі до знімку зірка написала, що серйозно доглядає за собою і тільки вийшла після півторагодинного масажу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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