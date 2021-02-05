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Вагітна Емілі Ратажковскі знялася повністю голою: інтимні фото (18+)
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Розкута модель Емілі Ратажковскі, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності, порадувала своїх фанатів новим пікантним фото.
Відома американська модель та актриса Емілі Ратажковскі, яка чекає первістка, знялася повністю оголеною. Красуня сфотографувалася у дзеркалі, позувавши у ванній кімнаті. Пишні груди зірка прикрила рукою.
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"Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в людській подобі, іноді – богинею родючості з соковитою попкою. У будь-якому випадку я знаю, що дуже скоро буду сумувати за цією шишкою і цими ударами", – підписала знімок знаменитість.
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