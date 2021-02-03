Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Сексуальні та без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

  • 63
Лаіс Рібейро - фото 1
Лаіс Рібейро / instagram.com/laisribeiro

Найгарніші дівчата з різних куточків світу продовжують зачаровувати своїми ефектними фото Зібрали найпікантніші кадри, якими красуні підкорювали серця прихильників в Instagram цього холодного зимового тижня.

Популярні моделі активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram і зовсім не хвилюються, що зима вже у розпалі. Адже сніг та морози не заважають цим красуням публікувати доволі відверті фото. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

І ще: Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)

Починає добірку розкішна Демі Роуз, яку не дарма називають "британською Кім Кардашян". Ця красуня відрізняється від своїх колег-моделей, адже має доволі пишні форми і невисокий ріст, зате це зовсім не позначається на кількості її шанувальників.

instagram.com/demirose - фото 446179
instagram.com/demirose
instagram.com/demirose - фото 446178
instagram.com/demirose
instagram.com/demirose - фото 446177
instagram.com/demirose

А от американська фітоняшка Ана Чері вже активно готується до Дня Валентина, адже навіть приміряла звабливий образ Купідона. Здається, перед стрілами такого ангелятка мало хто встоїть!

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер зараз насолоджується відпочинком, тож з радістю ділиться фото не лише без макіяжу, а й майже без одягу. Сезон бікіні для цієї дівчини триває весь рік:

instagram.com/kyliejenner - фото 446181
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner - фото 446182
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner - фото 446183
instagram.com/kyliejenner

Пікантний тиждень видався і в реперки Cardi B, яка точно не відзначається сором'язливістю. І нові образи реперки це лише підтверджують!

instagram.com/iamcardib - фото 446189
instagram.com/iamcardib

30-річна бразильська топмодель та ангел Victoria's Secret Лаіс Рібейро також завжди готова сяяти у спідньому не лише на подіумі. Важко сказати, чим дівчина підкорює більше: вродою чи усмішкою.

instagram.com/laisribeiro - фото 446191
instagram.com/laisribeiro

Хоч модель Алексіс Рен поки лише мріє про те, щоб стати однією з ангелів Victoria's Secret, але вже має шалену аудиторію в Instagram, яку періодично тішить такими вуличними фотосесіями:

instagram.com/alexisren - фото 446193
instagram.com/alexisren
instagram.com/alexisren - фото 446194
instagram.com/alexisren
instagram.com/alexisren - фото 446195
instagram.com/alexisren

Міс Всесвіт 2021 Олівія Калпо також не збирається прощатись з сезоном купальників. Ця красуня точно могла б отримати ще один титул!

instagram.com/oliviaculpo - фото 446199
instagram.com/oliviaculpo
instagram.com/oliviaculpo - фото 446198
instagram.com/oliviaculpo
instagram.com/oliviaculpo - фото 446197
instagram.com/oliviaculpo

Читайте також: Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
  • 28 cічня, 16:20
  • 984
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • 28 cічня, 10:50
  • 406
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 648
Загрузка...
Новини