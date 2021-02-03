Сексуальні та без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Найгарніші дівчата з різних куточків світу продовжують зачаровувати своїми ефектними фото Зібрали найпікантніші кадри, якими красуні підкорювали серця прихильників в Instagram цього холодного зимового тижня.

Популярні моделі активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram і зовсім не хвилюються, що зима вже у розпалі. Адже сніг та морози не заважають цим красуням публікувати доволі відверті фото. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

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Починає добірку розкішна Демі Роуз, яку не дарма називають "британською Кім Кардашян". Ця красуня відрізняється від своїх колег-моделей, адже має доволі пишні форми і невисокий ріст, зате це зовсім не позначається на кількості її шанувальників.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

А от американська фітоняшка Ана Чері вже активно готується до Дня Валентина, адже навіть приміряла звабливий образ Купідона. Здається, перед стрілами такого ангелятка мало хто встоїть!

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер зараз насолоджується відпочинком, тож з радістю ділиться фото не лише без макіяжу, а й майже без одягу. Сезон бікіні для цієї дівчини триває весь рік:

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Пікантний тиждень видався і в реперки Cardi B, яка точно не відзначається сором'язливістю. І нові образи реперки це лише підтверджують!

instagram.com/iamcardib

30-річна бразильська топмодель та ангел Victoria's Secret Лаіс Рібейро також завжди готова сяяти у спідньому не лише на подіумі. Важко сказати, чим дівчина підкорює більше: вродою чи усмішкою.

instagram.com/laisribeiro

Хоч модель Алексіс Рен поки лише мріє про те, щоб стати однією з ангелів Victoria's Secret, але вже має шалену аудиторію в Instagram, яку періодично тішить такими вуличними фотосесіями:

instagram.com/alexisren

instagram.com/alexisren

instagram.com/alexisren

Міс Всесвіт 2021 Олівія Калпо також не збирається прощатись з сезоном купальників. Ця красуня точно могла б отримати ще один титул!

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

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