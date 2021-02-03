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Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото)

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Кім Кардашян у піжамі - фото 1
Кім Кардашян у піжамі / instagram.com/kimkardashian

Зірка Кім Кардашян не втрачає шанс сяяти в центрі уваги мережі, адже цього разу модель похизувалась не лише звабливими формами, а й новою лінійкою спіднього від власного бренду.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила яскраво анонсувати нову колекцію шовкових домашнього одягу та піжам від власного бренду SKIMS. Звісно ж, головною моделлю ефектної фотосесії стала сама Кардашян, яка приміряла найзручніші та найгарячіші образи.

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446074

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446075

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446076

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446077

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446078

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446079

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446080

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446081

Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото) - фото 446082

Джерело всіх фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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