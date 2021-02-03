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Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото)
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Зірка Кім Кардашян не втрачає шанс сяяти в центрі уваги мережі, адже цього разу модель похизувалась не лише звабливими формами, а й новою лінійкою спіднього від власного бренду.
40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.
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Нещодавно Кім вирішила яскраво анонсувати нову колекцію шовкових домашнього одягу та піжам від власного бренду SKIMS. Звісно ж, головною моделлю ефектної фотосесії стала сама Кардашян, яка приміряла найзручніші та найгарячіші образи.
Джерело всіх фото: instagram.com/kimkardashian
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