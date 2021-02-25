Вагітна Емілі Ратажковскі прогулялася у прозорому вбранні

Американська модель і актриса Емілі Ратажковскі, яка чекає первістка, здивувала фанів своїм луком. Знімками у сміливому образі зірка показала в Instagram.

Так, 29-річна Емілі Ратажковскі опублікувала фото, зроблені на вулиці в Нью-Йорку, на яких позувала у прозорому оригінальному костюмі чорного кольору і босоніжках на підборах.

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Нагадаємо, модель чекає дитину від свого чоловіка Себастьяна Беар-Маккларда. Фани припустили, що, судячи з живота на нових фото, дівчина повинна народити з дня на день.

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