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Вагітна Емілі Ратажковскі прогулялася у прозорому вбранні

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Американська модель і актриса Емілі Ратажковскі, яка чекає первістка, здивувала фанів своїм луком. Знімками у сміливому образі зірка показала в Instagram.

Так, 29-річна Емілі Ратажковскі опублікувала фото, зроблені на вулиці в Нью-Йорку, на яких позувала у прозорому оригінальному костюмі чорного кольору і босоніжках на підборах.

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Нагадаємо, модель чекає дитину від свого чоловіка Себастьяна Беар-Маккларда. Фани припустили, що, судячи з живота на нових фото, дівчина повинна народити з дня на день.

Вагітна Емілі Ратажковскі прогулялася у прозорому вбранні - фото 449055

Вагітна Емілі Ратажковскі прогулялася у прозорому вбранні - фото 449056

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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