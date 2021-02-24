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Beyonce засвітила сідниці у спокусливій рекламі одягу: фото

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Beyonce - фото 1
Beyonce / instagram

Американська співачка і дизайнер Beyonce представила нову колекцію одягу бренду Ivy Park, створену у співпраці з Adidas. Зірка продемонструвала кадри з рекламної зйомки у пікантних нарядах.

Поп-діва Beyonce з'явилася в утепленому верхньому одязі, зухвалому міні, облягаючих легінсах, топі і панамі. Особливу увагу публіки привернули знімки, на яких Бейонсе позує в латексному боді і ботфортах.

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На одному з кадрів виконавиця повернулася до камери спиною, показавши оголені сідниці.

Шанувальники артистки засипали її компліментами. Однак були й ті, хто залишився незадоволений, адже нова колекція Beyonce була швидко розпродана, а вона продовжувала постити фото одягу.

Beyonce засвітила сідниці у спокусливій рекламі одягу: фото - фото 449049

Beyonce засвітила сідниці у спокусливій рекламі одягу: фото - фото 449050

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