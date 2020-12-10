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Вагітна Емілі Ратажковскі позувала повністю голою: гаряче фото (18+)

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Відома американська модель та актриса Емілі Ратажковскі порадувала фанатів новим пікантним знімком. Підписники красуні у захваті від голого фото.

Так, 29-річна Емілі Ратажковскі, яка зараз вагітна первістком, опублікувала в Instagram нове відверте фото. На знімку зірка мережі позує повністю голою у відображенні дзеркала у ванній.

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Відомо, що модель перебуває на шостому місяці вагітності. Красуня чекає дитину від свого чоловіка, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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