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В єгипетських пірамідах виявили доісторичні емодзі
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Сучасне спілкування в месенджерах важко уявити без смайликів і інших представників сімейства емодзі. Як з'ясувалося, людство не придумало нічого нового. На виставці "Емогліфів" дослідники показали прабатьків емодзі і смайликів, що з'явилися в стародавньому Єгипті.
У музеї Ізраїлю в Єрусалимі відкрилася виставка "Емогліфів", метою якої стало порівняння піктограм зі стародавніх пірамід і сучасних емодзі.
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Мені було складно пояснити, як ієрогліфи використовувалися в спілкуванні стародавніми єгиптянами. Тоді мені спало на думку, що деякі з символів можуть мати простіше пояснення, якщо порівняти їх з сучасними емодзі, – зазначає куратор виставки Ширлі Бен-Дор Евіан.
На думку дослідників, багато з наявних смайликів мають еквіваленти в єгипетських ієрогліфах. Крім того, стверджується, що деякі піктограми могли мати додаткове позамовне значення, передаючи емоції і почуття на листі.
Існує схожість у дизайні і формах, що дуже цікаво, тому що між нами великий культурний і часовий розрив, – пояснює Ширлі.
Щодо відмінностей, то зараз наше покоління вирішує, як використовувати емодзі. Тоді єгиптяни дотримувалися суворих правил вибору ієрогліфів, оскільки ті вважалися священними. Частина прикладів ієрогліфів, на які вказує Ширлі, дійсно може мати сучасні аналоги. Водночас інші, наприклад, порівняння скарабея з символом сонечка, викликають сумніви.
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