Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Психологи виявили нову ознаку некомпетентності людини

  • 10
Використання смайликів може скласти про вас погане враження - фото 1
Використання смайликів може скласти про вас погане враження

При першій зустрічі враження від нового знайомого може залежати від того, усміхається він чи ні. При знайомстві з новими колегами усміхнений співробітник може сприйматися, як доброзичливіший, авторитетний.Утім, що робити, якщо ваше знайомство відбувається у мережі?

Ізраїльські та нідерландські вчені показали, що при віртуальному спілкуванні ситуація змінюється. Якщо в діловому листуванні присутні смайлики, то вони розглядаються, як ознака некомпетентності та практично не покращують першого враження про людину. В одному з досліджень учені проаналізували 1600 ділових листів з різних компаній, і з'ясували, що смайли використовувалися у 18 відсотках з них.

І ще: Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, чи є смайлик "заміною" усмішки в діловому листуванні. Вони перевіряли:

  • чи сприймав одержувач співрозмовника, як більш сердечну й авторитетну людину, якщо він ставив у лист смайлики;
  • в якому контексті вживання смайликів вважається доручним;
  • як невідповідне використання емодзі впливає на формування першого враження.

Дослідники провели онлайн і оффлайн експерименти. У першому з них брали участь 203 студенти та студентки Амстердамського університету. Їм пропонували подивитися фотографії юнака і дівчини, усміхнених або з нейтральним виразом обличчя, і прочитати один з двох варіантів привітального листа, який новий співробітник компанії нібито написав своїм колегам. Текст обох листів був однаковим, але в одному з них використовувалися смайлики, а в іншому – ні. Потім учасники повинні були оцінити сердечність і компетентність людей на фотографії, а також людину, яка написала листа.

У результаті, учасники експерименту оцінили теплоту і сердечність, а також компетентність усміхнених на фотографії людей вище, ніж людей з нейтральним виразом обличчя. Натомість смайлики у листі мало вплинули на оцінку "нового співробітника", як теплої і сердечної людини. При цьому учасники визнали, що "співробітник", який використовував в листі смайлики, був менш компетентним, ніж той, хто обмежився просто текстом.

Тож, якщо ви хочете, аби вас серйозніше сприймали нові співрозмовники у мережі – уникайте використання смайликів. Утім, якщо вам пишуть з використанням емодзі – не полінуйтесь зробити те ж у відповідь. Цілком імовірно, що це усуне напругу та виведе комунікацію на новий рівень.

Читайте також: Як стати успішним і зосередженим: просте правило 90/90/1

Джерело: Social Psychological and Personality Science
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
  • 27 грудня, 13:00
  • 807
Груди Каменських і попа Кароль: найпопулярніші фото українських зірок в Instagram
  • 28 грудня, 21:27
  • 7833
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1980142
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія