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Психологи виявили нову ознаку некомпетентності людини
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При першій зустрічі враження від нового знайомого може залежати від того, усміхається він чи ні. При знайомстві з новими колегами усміхнений співробітник може сприйматися, як доброзичливіший, авторитетний.Утім, що робити, якщо ваше знайомство відбувається у мережі?
Ізраїльські та нідерландські вчені показали, що при віртуальному спілкуванні ситуація змінюється. Якщо в діловому листуванні присутні смайлики, то вони розглядаються, як ознака некомпетентності та практично не покращують першого враження про людину. В одному з досліджень учені проаналізували 1600 ділових листів з різних компаній, і з'ясували, що смайли використовувалися у 18 відсотках з них.
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Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, чи є смайлик "заміною" усмішки в діловому листуванні. Вони перевіряли:
- чи сприймав одержувач співрозмовника, як більш сердечну й авторитетну людину, якщо він ставив у лист смайлики;
- в якому контексті вживання смайликів вважається доручним;
- як невідповідне використання емодзі впливає на формування першого враження.
Дослідники провели онлайн і оффлайн експерименти. У першому з них брали участь 203 студенти та студентки Амстердамського університету. Їм пропонували подивитися фотографії юнака і дівчини, усміхнених або з нейтральним виразом обличчя, і прочитати один з двох варіантів привітального листа, який новий співробітник компанії нібито написав своїм колегам. Текст обох листів був однаковим, але в одному з них використовувалися смайлики, а в іншому – ні. Потім учасники повинні були оцінити сердечність і компетентність людей на фотографії, а також людину, яка написала листа.
У результаті, учасники експерименту оцінили теплоту і сердечність, а також компетентність усміхнених на фотографії людей вище, ніж людей з нейтральним виразом обличчя. Натомість смайлики у листі мало вплинули на оцінку "нового співробітника", як теплої і сердечної людини. При цьому учасники визнали, що "співробітник", який використовував в листі смайлики, був менш компетентним, ніж той, хто обмежився просто текстом.
Тож, якщо ви хочете, аби вас серйозніше сприймали нові співрозмовники у мережі – уникайте використання смайликів. Утім, якщо вам пишуть з використанням емодзі – не полінуйтесь зробити те ж у відповідь. Цілком імовірно, що це усуне напругу та виведе комунікацію на новий рівень.
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